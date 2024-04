Quando esce Squid Game 2 su Netflix? Le ultime novità sulla serie tv

Quando esce Squid Game 2 su Netflix? Gli ultimi giorni sono stati abbastanza decisivi per il futuro della popolare serie tv sud-coreana pubblicata in esclusiva dalla piattaforma di streaming, e in questo articolo vi riassumiamo tutto quello che (forse) vi siete persi.

In una conferenza che ha avuto luogo questa settimana, infatti, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha annunciato che la seconda stagione di Squid Game uscirà nel 2024: ora che siamo quasi giunti alla metà esatta dell'anno, il servizio ha confermato che i fan della serie non dovranno attendere il 2025 per tornare nello spietato mondo della serie tv sud-coreana, e sebbene una data precisa non sia stata ancora diffusa ora sappiamo che da qui ai prossimi sei mesi i nuovi episodi di Squid Game saranno caricati sulla popolare piattaforma di streaming. Ciò avverrà nella 'seconda parte del 2024', presumibilmente tra ottobre e dicembre: inoltre, Netflix ha anche annunciato che nello stesso periodo verrà pubblicata anche la sesta e ultima stagione di Cobra Kai, l'acclamata serie tv sequel della saga di Karate Kid.

Ricordiamo che le riprese della nuova stagione di Squid Game sono iniziate nel luglio 2023 e a quel tempo la troupe aveva annunciato che i lavori sarebbero andati avanti per circa dieci mesi: a febbraio scorso, Netflix ha pubblicato il first look a Squid Game 2, con un'immagine di Song Gi-Hun di Lee Jung-Jae inserita nel trailer celebrativo del nuovo anno della piattaforma.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sui canali di Everyeye.

AND JUST LIKE THAT - STAGIONE 1 (DS) è uno dei più venduti oggi su