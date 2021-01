Quando esce la stagione 11 di The Walking Dead? Riassunto delle ultime novità

Era il 9 settembre 2020 quando l'emittente americana AMC annunciò che The Walking Dead 11 sarebbe stata la stagione conclusiva della serie decretando la fine della saga degli zombie ideata da Robert Kirkman.

Recentemente proprio la stessa emittente americana ha pubblicato un video su Twitter in cui ha condiviso le date di uscita ufficiali di quello che è stato definito il The Walking Dead Universe che si prepara a dominare l'intero 2021.

In tutto, infatti, gli appuntamenti saranno 6, attualmente solo nel territorio americano, ma alcuni di loro arriveranno quasi contemporaneamente anche in Italia. Tra le nuove uscite vi saranno i nuovi episodi della serie canonica The Walking Dead, gli spin-off Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond e l'aftershow The Talking Dead.

Le date di uscita sono le seguenti, sempre che il periodo non decida di rinviarne qualcuna:

Gli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead arriveranno il 28 febbraio 2021 mentre l'undicesima e ultima stagione arriverà nell'autunno del 2021 con puntate che usciranno fino agli inizi del 2022. In Italia, salvo cambiamenti, The Walking Dead 11 continua ad essere la colonna portante della programmazione autunnale di Fox.

Talking Dead ritornerà dopo The Walking Dead, mentre la sesta stagione di Fear The Walking Dead arriverà nella primavera di quest'anno. Per The Walking Dead: World Beyond, invece, bisognerà attendere almeno la seconda metà del 2021 quasi in concomitanza con la settima stagione di Fear the Walking Dead che dovrebbe arrivare negli ultimi mesi del 2021.

