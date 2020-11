Quando esce la stagione 17 di Grey's Anatomy? Tutto quello che dovete sapere

Era il 10 maggio 2019 quando il network statunitense ABC rese noto che il medical drama Grey's Anatomy fosse stato rinnovato per altre due stagioni fino al maggio 2021. Questo significava che erano in lavorazione una stagione 16 e una stagione 17.

La produzione di Grey's Anatomy 17 avvenne poco tempo dopo quando la rete di proprietà della Disney trovò un accordo con la protagonista Ellen Pompeo che accettò di avanzare il proprio contratto includendo proprio la stagione 17.



Bene, a distanza di più di un anno, quando esce la stagione 17 di Grey's Anatomy? Ebbene, l'uscita è attesa per oggi, 2 novembre 2020, negli Stati Uniti. Dopo dei ritardi dovuti all'attuale emergenza sanitaria della pandemia di Covid-19, finalmente a settembre sono ricominciate le riprese della stagione 17 e oggi questa arriverà sul network statunitense ABC.



Noi italiani, invece, dobbiamo attendere il 24 novembre e l'uscita avverrà su Fox (canale 112) dopo che per anni se n'era occupata Fox Life. Con grande sorpresa dei telespettatori, Sky ha infatti annunciato che i nuovi episodi del Medical Drama andranno in onda dopo uno speciale di due ore che introdurrà la storyline più attesa della stagione: la pandemia da Coronavirus.



I successivi appuntamenti, a meno di cambiamenti nella programmazione, proporranno invece un episodio a settimana che sarà trasmesso a partire dalle 21:00. Potrebbero però esserci delle pause a causa della poca differenza temporale tra l'uscita negli Stati Uniti e l'uscita in Italia, ma al momento non è stato annunciato nulla al riguardo.



In chiaro, invece, Grey's Anatomy va in onda su La7 e si pensa che se ne parlerà non prima della seconda metà del 2021. Questo perché quest'anno ad ottobre ha iniziato a trasmettere la sedicesima stagione e pensiamo che possa accadere la stessa cosa con la stagione 17.



La nuova stagione dovrebbe trattare la relazione tra Teddy ed Owen, ora che Hunt sa di essere stato tradito, e lo stato mentale di DeLuca. È stato inoltre confermato che verrà trattato anche l’argomento Covid-19 e quindi non ci resta che scoprirne di più dal 24 novembre in poi.



