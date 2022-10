Quando esce la stagione 2 di Tutto chiede Salvezza?

Tutto chiede salvezza è il nuovo fenomeno Netflix italiano e sono in molti a chiedersi se lo show tratto dall'omonimo libro autobiografico di Daniele Mencarelli vincitore del Premio Strega Giovani 2020, avrà una seconda stagione.

Per adesso non vi sono informazioni in merito. Il gigante rosso dello streaming non ha attualmente messo in cantiere i nuovi episodi della produzione diretta da Francesco Bruni ma qualora dovesse decidere di rinnovare Tutto chiede salvezza per una seconda stagione, l'attesa sarà alquanto lunga. Infatti, gli autori sembrano non essere ancora in possesso di eventuali sceneggiature che, potrebbero richiedere almeno un paio di mesi per la loro stesura. Dovranno poi partire gli effettivi lavori della serie che con quelli di post-produzione potrebbero richiedere almeno 4 o 5 mesi.

É plausibile dunque ipotizzare che potremo vedere i nuovi episodi tra circa un anno, presumibilmente tra settembre e ottobre 2023. Bisogna sempre capire se Netflix sia pronta a scommettere su questo prodotto italiano o se, vorrà puntare su altri contenuti.

Tutto chiede salvezza racconta la storia di Daniele, un ragazzo estremamente sensibile, che dopo una crisi psicotica si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, assieme a 5 estranei con cui pensa di non avere nulla in comune ma con cui, stringerà un legame incredibile.

Per saperne di più, date uno sguardo alla nostra recensione di Tutto chiede salvezza.