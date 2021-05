Quando esce la stagione 6 di Lucifer? Facciamo il punto sulla produzione Netflix

La stagione 6 di Lucifer si farà e la conferma è arrivata a sorpresa proprio da Netflix che ha rinnovato la serie per un ultimo capitolo. Cerchiamo di capire le ultime novità sulla prossima stagione e capire bene quando potrebbe uscire.

Per quanto riguarda la trama è ancora troppo presto per dire cosa accadrà nel corso della stagione finale. Netflix deve, infatti, ancora pubblicare la seconda metà della quinta stagione che dovrebbe arrivare il prossimo 28 maggio. Tutto quello che possiamo dire ad oggi è che il finale di serie inizialmente previsto dagli showrunner, quando ancora credevano che la quinta sarebbe stata l’ultima, resterà inalterato. Tom Ellis ha dichiarato:

"Praticamente, il punto in cui il nostro show si concluderà con la sesta stagione è lo stesso in cui sarebbe finita la quinta prima di sapere del rinnovo, ma ovviamente abbiamo un’altra storia da raccontare nel mezzo."

Inoltre, parlando con Variety, Henderson e la Modrovich hanno dichiarato che nella stagione 6 di Lucifer probabilmente si accennerà all’emergenza sanitaria, ma non in modo invasivo. Sono, inoltre, determinati ad affrontare per bene le proteste a sostegno del movimento Black Lives Matter.

Difficile da dire anche quando uscirà. Considerando che la seconda parte della quinta stagione uscirà a fine maggio, tutto quello che sappiamo è che il 6 ottobre sono iniziate le riprese della season 6, la cui conclusione è avvenuta il 29 marzo 2021. Con molta probabilità i nuovi episodi potrebbero uscire nel corso dei primi mesi del 2022.

Il cast di Lucifer 6 dovrebbe rimanere invariato, anche se non ne abbiamo ancora la certezza. Per il momento, riportiamo gli stessi attori e personaggi della quinta: Tom Ellis è Lucifer, Lauren German è Chloe, Decker Kevin Alejandro è Dan Espinoza, DB Woodside è Amendiel, Lesley-Ann Brandt è Mazikeen, Aimee Garcia è Ella Lopez, Rachel Harris è la dottoressa Linda Martin e Scarlett Estevez è Trixie.

Nel corso della 5B conosceremo poi Scott Porter che resterà anche per la stagione 6 di Lucifer. TVLine ha saputo che interpreterà il detective Carol Corbett, vecchia conoscenza di Dan, che legherà subito con Ella. Ad oggi sappiamo poi che subentreranno altre due new entry: Merrin Dungey e Brianna Hildebrand, rispettivamente nei panni di Sonya e Rory.

Basata sull'omonimo personaggio della Vertigo / DC Comics creato da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg per l'universo di Sandman, Lucifer è una serie originariamente presentata per la prima volta su Fox nel 2016, cancellata dopo tre stagioni e rinata con Netflix prima per una stagione 4 nel 2019 e successivamente con un rinnovo per la stagione 5. Inizialmente la stagione 5 era stata annunciata come ultima stagione della serie, anche se lo show è stato infine rinnovato per un sesto appuntamento.

Prima di salutarvi vi ricordiamo che le riprese di Lucifer 6 sono terminate qualche settimana fa.