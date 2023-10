Quando esce la nuova stagione di Emily in Paris? Grosse novità da Netflix

Nonostante la situazione degli scioperi SAG-AFTRA, Emily in Paris starebbe riuscendo a sbloccare la sua situazione. Giusto qualche giorno fa infatti si parlava dell'inizio riprese di Emily in Paris 4, che sembrano dover partire molto a breve.

Il mese prescelto sarebbe quello di gennaio 2024: un inizio anno con il botto! Mancano dunque tre mesi prima dell'inizio delle riprese.

Una delle novità della quarta stagione è che lo show non si girerà presso Cité du Cinema, bensì presso gli Studios Monjoi. La ragione dietro tale cambiamento? (Contate che le prime tre stagioni della serie sono state girate a Cité du Cinema). Le Olimpiadi.

Ma la location prescelta non sarà solo quella o Parigi, bensì anche la nostra cara Italia. Pare infatti che per Emily in Paris 4 si andrà a Roma. A confermarlo sarebbe proprio la stessa attrice in un video condiviso dalla pagina youtube di Netflix. Le avventure di Emily si spostano nella nostra terra, e come verranno influenzate? Come si svilupperanno le vicende della terza stagione?

Per concludere vi rimandiamo ad una nostra guida sulle cinque migliori performance di Lily Collins. Siete emozionati per la quarta stagione? Pensate che la vedrete? Ma soprattutto, siete contenti che si giri anche in Italia? Lasciateci un commento per farcelo sapere!