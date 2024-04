Quando esce la nuova stagione di Futurama? Le ultime novità sulla serie Disney+

Quando esce la nuova stagione di Futurama? Come forse saprete, dopo il successo del revival dello scorso anno Disney+ ha rinnovato Futurama per altre due stagioni, con i prossimi episodi attesi già per questo 2024.

La dodicesima stagione di Futurama, o seconda stagione del nuovo revival ufficiale se preferite, approderà sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ la prossima estate, nello specifico a partire dal 29 luglio: questa data per il momento fa riferimento alla piattaforma Hulu in America, ma non ci aspettiamo grosse variazioni rispetto all'uscita italiana.

Con dieci nuovi episodi, Futurama continuerà le avventure di Fry, Bender, Leela e il resto della banda: la serie, un cult assoluto del mondo dell'animazione, è stata creata dal padre dei Simpson Matt Groening ed è arrivata per la prima volta su Fox nel 1999. Proprio come la stagione precedente, la prima pubblicata da Disney+ dopo la fusione tra la Disney e la Fox, la prossima stagione pubblicherà ogni nuovo episodio su base settimanale, e vanterà il ritorno del cast originale di doppiatori composto da Billy West, John DiMaggio, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman.

Nel frattempo, i fan continuano a chiedersi se Disney+ realizzerà anche i film di Futurama dopo il gradito revival arrivato sulla piattaforma di streaming.

