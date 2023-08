Quando esce Stranger Things 5? I nuovi aggiornamenti non fanno ben sperare

Dopo il rinvio di Stranger Things 5 a causa degli scioperi congiunti della WGA e della SAG-AFTRA a Hollywood, sono emersi alcuni importanti aggiornamenti in merito al periodo in cui verrà ripresa la produzione dell'ultima stagione della serie dei record di Netflix, con un indizio sulla data d'uscita. Ad aggiornare i fan ci ha pensato David Harbour.

Parlando con The Hollywood Reporter, Harbour ha affrontato l'ipotesi di girare contemporaneamente Stranger Things e Thunderbolts, rivelando che "Le riprese di Stranger Things 5 dureranno circa un anno" dal momento in cui queste ultime saranno in grado di riprendere dopo la fine degli scioperi in corso a Hollywood:

"Ci sarà un po' di differenza, ma le riprese di Stranger Things 5 dureranno circa un anno. Dopodiché Thunderbolts dovrà essere girato in qualche momento all'interno di questo periodo, ma per il momento si tratta di una semplice speculazione".

Questo programma di produzione lungo un anno è una novità per quanto riguarda Stranger Things, che potrebbe portare a uno slittamento della data d'uscita della serie. Molti si aspettavano che Stranger Things 5 sarebbe stato girato nel corso di otto o nove mesi, seguendo un calendario simile a quello delle stagioni precedenti, ma non sembra sarà così anche stavolta per l'ultima stagione.

Sia Stranger Things 2 che 3 sono state girate nel corso di sette mesi, mentre la produzione di Stranger Things 4 è sì durata un intero anno, ma ciò è stato in parte causato dai protocolli imposti per la pandemia COVID-19 che hanno rallentato le riprese.

Alcuni avevano previsto che la quinta stagione sarebbe uscita a metà del 2025; tuttavia, questa tempistica dovrà essere spostata di tre o quattro mesi, cosa che la collocherebbe verso la fine del 2025 o addirittura l'inizio del 2026, a seconda di quando la produzione sarà in grado di riprendere dopo la risoluzione degli scioperi in corso a Hollywood.