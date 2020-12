Quando esce Supernatural 15? Ecco come e quando vederlo in Italia

Dopo quindici stagioni, i numerosi fan della serie di The CW hanno finalmente potuto vedere il finale di Supernatural. Scopriamo quindi dove sono disponibili le puntate che ci raccontano la storia dei fratelli Winchester.

Per vedere in streaming le avventure di Sam, Dean e degli altri personaggi comparsi nel corso delle numerose stagioni, vi servirà un account su Amazon Prime Video, piattaforma web dove sono presenti le prime dodici parti dello show nato da un'idea di Eric Kripke nel 2005. Le restanti puntate invece sono andate in onda su Rai 4, e non sono attualmente disponibili per lo streaming. Per la parte finale invece, i fan italiani dovranno aspettare ancora, infatti a partire dal 12 dicembre saranno trasmesse sui Rai 4 2 episodi della quattordicesima stagione ogni sabato e domenica a partire dalle 19:05.

Possiamo immaginare che anche la quindicesima parte sarà trasmessa allo stesso modo, sembra quindi probabile aspettarsi che la conclusione della lotta di Sam e Dean andrà in onda nel mese di dicembre 2021, concludendosi nel 2022. Non sappiamo invece se Amazon ha intenzione di acquistare i diritti per le puntate rimanenti.

Nel frattempo i fan stanno ancora discutendo del finale dell'opera, soprattutto dopo il diverso doppiaggio di una puntata di Supernatural 15.