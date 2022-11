Quando esce la terza stagione di Jack Ryan? Le date ufficiale di Prime Video

Quando uscirà su Prime Video la stagione 3 di Jack Ryan? La nostra recensione di Jack Ryan 2 risale al 2019 quindi sarebbe un eufemismo sottolineare quanto tempo è passato dagli ultimi episodi della serie tratta da Tom Clancy, ma finalmente l'attesa per i fan di John Krasinski è giunta al termine.

Infatti, come confermato dal trailer ufficiale di Jack Ryan 3, ma anche dal nuovo poster che potete trovare in calce all'articolo, la terza stagione di Jack Ryan uscirà in esclusiva su Prime Video dal 21 dicembre prossimo, giusto in tempo per una lunga sessione di binge-watching all'insegna del thriller d'azione durante la vacanze natalizie.

In questi nuovi episodi, Jack Ryan è in fuga e in una corsa contro il tempo: ingiustamente implicato in una grande cospirazione, il protagonista all’improvviso si ritrova a essere un fuggitivo messo da parte. Ora, ricercato sia dalla CIA sia da un'organizzazione criminale internazionale che lui stesso ha scoperto, Jack è costretto alla clandestinità, e per salvarsi e impedire un conflitto globale di massa sarà costretto ad attraversare l'Europa.

Oltre a Krasinski, per la terza stagione torneranno anche Wendell Pierce nei panni di James Greer e Michael Kelly nel ruolo di Mike November. A loro si uniscono anche le new entry Nina Hoss nel ruolo di Alena Kovac e Betty Gabriel nei panni di Elizabeth Wright. Jack Ryan di Tom Clancy è co-prodotto da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television. Andrew Form, Allyson Seeger, John Krasinski, Vaun Wilmott, Brad Fuller e Michael Bay sono executive producer.

L'appuntamento, dunque, è fissato al prossimo 21 dicembre: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.