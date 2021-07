Quando esce The 100 S7 su Netflix Italia? Ecco cosa sappiamo

The 100 è una delle serie più viste sul servizio di streaming Netflix. Attualmente in quest'ultima piattaforma sono presenti soltanto 6 stagioni, ma quando potrebbe arrivare la settima considerando che è già arrivata in Italia lo scorso 26 ottobre 202?

Il 1° dicembre 2020 The 100 6 è arrivato anche su Netflix, ma ancora tutto tace per quanto riguarda la stagione 7 che in Italia è arrivata dal 26 ottobre 2020 all'8 febbraio 2021 su Premium. Nel corso degli anni l’accordo tra il colosso dello streaming e la rete statunitense The CW ha permesso ai fan della serie di accedere a tutte le stagioni anche su Netflix a più o meno un anno di distanza dal primo debutto negli Stati Uniti.

L’ultimo ciclo di episodi ad arrivare è appunto la sesta stagione che, dopo aver esordito su The CW lo scorso 30 aprile 2019, a partire dal 1° dicembre 2020 si unisce al resto delle stagioni già disponibili sullo streamer. Per questo motivo non possiamo ipotizzare nient'altro se non che anche The 100 7 possa seguire lo stesso iter prima di approdare su Netflix e ciò significherebbe vederla nel corso del 2021. Al momento, quindi, non è stato riferito nulla di ufficiale, anzi si pensava che potesse arrivare intorno al mese di maggio scorso. Non resta che attendere, quindi, qualche ufficialità da parte di Netflix.

Ricordiamo che la trama racconta sia il destino di Clarke che quello di Octavia, pugnalata da Hope, la figlia di Diyoza e di tutti gli altri superstiti. Hope, comunque, è arrivata grazie all’attivazione della Pietra dell’Anomalia, seguendo le indicazioni del tatuaggio sulla schiena della Blake. La ragazza svanisce nel nulla, tra le braccia di Bellamy. Prima di pugnalarla, Hope rivela che “lui” ha ancora la madre. Che cosa è successo durante il viaggio di Octavia nell’Anomalia? The 100 stagione 7 è una delle più ricche di colpi di scena, quindi se non l'aveste ancora vista farete bene a farlo non appena arriverà su Netflix.

Stando a quanto rivelato da Jason Rothenberg, showrrunner della serie madre, il prequel di The 100 non si chiamerà Anaconda, come l'ottavo episodio della stagione 7 che ci ha riportato all'apocalisse nucleare che ha distrutto la terra. Intanto i fan chiedono a gran voce una nuova stagione di The 100.