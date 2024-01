Quando esce The Boys 4? Le ultime sulla serie Amazon Prime Video

Alla fine dello scorso anno Prime Video ha pubblicato il primo teaser trailer di The Boys 4, che proseguiva la storia dei ragazzi di Billy Butcher contro lo strapotere di Patriota. Gli eventi della quarta stagione faranno seguito a quanto visto nel finale di Gen V, il primo spin-off in live-action della serie che ha svelato molti dettagli cruciali.

Dopo una lunga attesa per i fan di Invincible, Amazon Prime Video ha recentemente annunciato che l'adattamento animato del supereroe tornerà per la seconda metà della stagione 2 il 14 marzo prossimo, con la pubblicazione dei nuovi episodi settimanali fino al finale del 4 aprile.

Ovviamente, Amazon di solito sceglie di scaglionare le uscite dei suoi show principali per evitare conflitti che potrebbero danneggiare gli spettatori e quindi i dati di ascolto. Per i primi mesi del 2024 sono già in programma Mr. & Mrs. Smith il 2 febbraio, Invincible - Stagione 2 Parte 2 dal 14 marzo al 4 aprile e l'attesissima Fallout che debutterà il 12 aprile.

Nonostante molti avessero previsto che la quarta stagione di The Boys avrebbe potuto debuttare a marzo, in base ai precedenti, l'affollamento dei mesi successivi all'annuncio dell'imminente ritorno di Invincible probabilmente lo esclude.

Lo spin-off Gen V di The Boys ha visto la condivisione del finale di stagione lo stesso giorno della première della stagione 2 di Invincible. Sebbene questo possa far pensare che The Boys possa tornare il 4 aprile in concomitanza con il culmine dell'ultima stagione di Invincible, l'arrivo di Fallout appena una settimana dopo probabilmente esclude anche questo tipo di scenario.

Pertanto, The Boys probabilmente non tornerà con la sua quarta stagione prima di maggio o addirittura giugno, quando la programmazione degli episodi Fallout sarà terminata o quasi. A proposito, se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a scoprire il trailer di Fallout, serie tratta dall'omonima saga videoludica.

Più realisticamente, Amazon potrebbe cercare di dare tutto lo spazio necessario a Fallout per essere fruito in tranquillità e consentire poi una campagna marketing mirata per la quarta stagione di The Boys. Questo sembra collocare a giugno la data più probabile per l'arrivo dei nuovi episodi.