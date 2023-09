Quando esce The Diplomat 2? Tutto quello che sappiamo sulla serie Netflix

Quest'anno con la sua prima stagione The Diplomat è stata un successo capace di conquistare il pubblico di abbonati su Netflix e di convincere la critica. Creata da Deborah Cahn, autrice di The West Wing, la serie vede protagonista una sensazionale Keri Russell nei panni di un'ambasciatrice americana nel Regno Unito. Ma quando esce la Stagione 2?

Dopo il successo, Netflix ha rinnovato The Diplomat per una Stagione 2 quasi immediatamente e ora i fan non vedono l'ora di scoprire come proseguiranno le vicende della protagonista e dei personaggi a lei collegati.

Anche se probabilmente passeranno un paio d'anni prima di rivedere di nuovo The Diplomat su Netflix, sembra che i tempi di sviluppo di questa prossima serie di episodi sarà significativamente breve. L'autrice Debora Cahn ha dichiarato a Elle a maggio che "cerca storie che possano andare avanti per molto tempo", il che significa che probabilmente ha già una buona idea di dove andranno a finire le vicende della serie:

"Cerco storie che possano andare avanti per molto tempo perché, per me, l'emozione di poter andare in profondità con personaggi che già conosci e con cui hai un rapporto è fantastica".

Alcuni si aspettano che la serie ritorni nel 2024; tuttavia, visti gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori in corso e l'uscita della prima stagione di The Diplomat nell'aprile del 2023, sembra improbabile che Cahn e il suo team creativo abbiano già messo nero su bianco i copioni della seconda stagione.

Le riprese della prima stagione sono iniziate nell'aprile del 2022, solo un anno prima del suo debutto in streaming, quindi quando il team di The Diplomat potrà tornare al lavoro dopo gli scioperi, potrebbero dover passare altri 12 mesi prima che la seconda stagione arrivi su Netflix.

Nell'annuncio ufficiale della seconda stagione di The Diplomat, il vicepresidente delle serie drammatiche di Netflix, Jinny Howe, ha sottolineato l'importanza del finale della prima stagione, affermando: "Dopo quel cliffhanger da capogiro, non vediamo l'ora di vedere" in che direzione andrà la serie nella seconda stagione.