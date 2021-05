Quando esce The Last of Us la serie? Il punto sulla produzione HBO

L'adattamento di The Last of Us della HBO è stato annunciato per la prima volta nel marzo 2020, mesi prima che l'attesissimo sequel del gioco, The Last of Us Part II, fosse pubblicato (giugno 2020). La serie è tra le più attese produzioni attualmente in corso, ecco un riassunto di tutte le informazioni che conosciamo.

Lo spettacolo ha ricevuto un ordine di serie da HBO nel novembre 2020. Il creatore di Chernobyl, Craig Mazin e Neil Druckman, co-presidente di Naughty Dog, sono al timone della serie. Gustavo Santaolalla, che ha già curato le musiche dei videogiochi, è stato scelto come compositore.

Riprese

Collider ha recentemente riferito che le riprese di The Last of Us dovrebbero iniziare il 5 luglio 2021, con una produzione che probabilmente durerà fino a giugno dell'anno successivo.

Trama

Finora, solo una sinossi è stata ufficialmente rivelata dalla HBO e riprende quella del videogioco: "La storia si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto ormai temprato dalle sfide affrontate, viene assunto per liberare Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena. Quello che si presenta come un lavoro semplice, presto si trasforma in un brutale e straziante viaggio, in cui i due si trovano a dipendere l’uno dall’altra per poter sopravvivere."



Come rivelato da The Hollywood Reporter all'inizio di marzo, la serie "coprirà gli eventi del gioco originale..con la possibilità di contenuti aggiuntivi basati sul sequel del gioco The Last of Us 2".

Altri rumors indicano che le "stagioni future" sono una possibilità concreta, il che significa che è improbabile che The Last of Us sia una miniserie in stile Chernobyl, ma che si estenderà per diversi anni.



Il co-creatore Craig Mazin ha anche accennato al fatto che la serie HBO potrebbe essere una versione più definitiva della storia del gioco, dicendo alla BBC: "In questo caso, sto lavorando con Neil Druckmann, e quindi le modifiche che stiamo realizzando sono progettate per completare le cose ed espandersi, non per annullare, ma piuttosto per migliorare". Nella stessa intervista, ha aggiunto che la serie TV includerà un momento (non nei giochi) che ci lascerà a bocca aperta.

Il direttore creativo Neil Druckmann invece in un'intervista con EW ha accennato brevemente alla sfida che comporta trasportare la storia del gioco in una serie tv:

"Con uno show televisivo devi capire come comunicare idee o raccontare storie. Rimuovendo l'interattività della storia, come la rendi unica per questo altro mezzo di comunicazione? È una sfida interessante e Craig Mazin aveva idee su come adattare lo spettacolo, è intrigante lavorare con un altro creativo che ammiro."

Cast

Pedro Pascal (The Mandalorian) interpreterà il protagonista Joel e Troy Baker, l'attore dietro Joel nel videogioco, ha approvato questa scelta di casting: "Questa è la via. Pieno supporto. Non vedo l'ora che tu mi mostri un lato di Joel che non ho mai conosciuto, Pedro", ha scritto su Instagram.

Pascal sarà affiancato dalla collega Bella Ramsey, che ha interpretato Lyanna Mormont in Game of Thrones e che ora vestirà i panni di Ellie, il che sembra chiudere un cerchio perfetto.

Gabriel Luna interpreterà Tommy, il fratello minore di Joel. Per quanto riguarda gli altri personaggi sappiamo che il duo principale sarà affiancato da: Riley, Tess, Marlene e Maria ma ancora non sappiamo quali attrici saranno scelte per i ruoli.

Regia

Kantemir Balagov (La Ragazza d'Autunno), Jasmila Žbanić (Quo Vadis, Aida?) e Ali Abbasi (Border) sono i registi per ora annunciati a cui saranno affidati alcuni episodi della prima stagione.

Data di uscita

HBO non ha ancora fissato una data di uscita, ma considerati i possibili ritardi nella produzione dovuti al COVID-19 e il tempo necessario per girare un progetto grande e ambizioso come questo, è ragionevole supporre che non vedremo The Last Of Us fino al 2022.

Siete curiosi di vedere The Last of Us? Che cosa vi aspettate da questa serie? Fatecelo sapere nei commenti!