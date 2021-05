Quando esce The Mandalorian 3: il punto su data, trama e cast

The Mandalorian 3 è già in fase di produzione, ma ecco tutto quello che sappiamo sulla serie spin-off di Star Wars trasmessa su Disney+ e creata da Jon Favreau con protagonista Pedro Pascal e Baby Yoda più correttamente conosciuto come Grogu.

Per quanto riguarda la data di uscita, attualmente sappiamo che la serie era già in pre-produzione a dicembre 2020, ma che li riprese sarebbero iniziate ufficialmente dopo la conclusione di quelle dello spin-off The Book of Boba Fett. La data di uscita di The Mandalorian 3, quindi non è ancora nota, ma probabilmente potrebbe essere Natale 2021. In più, data la situazione legata alla pandemia, un’altra fonte ha spiegato che la produzione ha iniziato a lavorare su The Mandalorian 3 stagione già dal 20 aprile.

Per quanto riguarda la trama, attualmente non ci sono anticipazioni, ma possiamo presumere qualcosa in base al finale della seconda stagione. In questo episodio Mando, Fennec, Bo Katan e Cara Dune riescono ad attaccare l’incrociatore imperiale di Moff Gideon, dove questo tiene Grogu. Al suo interno vi sono i cavalieri oscuri, ovvero dei droidi assassini e i protagonisti riescono a liberarsene con uno stratagemma.

Mando rimane solo e riesce a trovare Grogu, minacciato dalla spada oscura di Moff Gideon, con il quale poi si scontra. Il protagonista ha la meglio sull’imperiale e riesce a libera Grogu, impossessandosi anche della spada. Una volta arrivato in plancia, dove gli altri lo aspettano, Bo Katan nota la spada in mano a Mando, e rimane sconvolta. Questa infatti è un oggetto che appartiene a Mandalor, il pianeta da cui vengono sia lei che il protagonista. Chiunque abbia in suo possesso la spada è il legittimo erede al trono di Mandalor e proprio per questo motivo Bo Katan voleva impossessarsene.

Mando gliela cederebbe volentieri, ma purtroppo il possesso passa da persona a persona solo dopo una sconfitta in combattimento. Quindi sicuramente nella terza stagione troveremo proprio il proseguo di questa vicenda dato che la discussione sulla spada viene interrotta. Tra l'altro vediamo anche la comparsa di Luke Skywalker, venuto a prelevare Grogu per iniziare il suo addestramento. Dopo uno straziante addio con Mando, che si toglie l’elmo per mostrare il suo volto al piccolo, Luke, assieme a R2-D2, prende il piccolo e se ne va. Ora, non è chiaro se nella prossima stagione Grogu si vedrà di rado o solo in un episodio, anche perché Luke Skywalker è stato realizzato con delle tecniche di CGI, ringiovanendo il volto di Mark Hamill.

Anche sul cast non si sa ancora molto, dato che si dovranno attendere gli annunci ufficiali. Ci sono, però, alcuni nomi che sicuramente faranno ritorno ovvero Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Carl Weathers, Rosario Dawson, Temuera Morrison, Ming-Na Wen, Katee Sackhoff e Bill Burr. Dal cast è stata rimossa Gina Carano, e quindi il personaggio di Cara Dune non sarà più presente in The Mandalorian.

Due giorni fa Pedro Pascal ha festeggiato lo Star Wars Day con una foto inedita pubblicata sui social. Tra le tante celebrazioni anche quella di un regista prestigioso: Steven Spielberg ha pubblicato una foto in tema Star Wars, indossando il costume di Darth Vader.