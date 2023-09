Quando esce The Night Agent 2? Tutto quello che sappiamo sulla serie Netflix

Il grande successo della prima stagione ha spinto Netflix a rinnovare The Night Agent per una Stagione 2 quasi immediatamente dopo la diffusione in streaming dei primi episodi. La serie action è diventata rapidamente uno dei più grandi successi della piattaforma e adesso l'attesa per la seconda stagione è alle stelle, con i fan già impazienti.

Creata da Shawn Ryan, la serie action-thriller di successo è basata sull'omonimo romanzo di Matthew Quirk. The Night Agent ha debuttato su Netflix il 23 marzo 2023. La storia ruota attorno a un agente dell'FBI di nome Peter Sutherland che dà la caccia a un traditore che cerca di distruggere il governo degli Stati Uniti.

Già nell'aprile del 2023 è arrivato il rinnovo per una seconda stagione di 10 episodi. Shawn Ryan, showrunner di The Night Agent, ha condiviso la seguente dichiarazione durante l'annuncio:

"L'ultima settimana è stata un turbine, perché finalmente abbiamo potuto condividere The Night Agent con il mondo. Vedere l'enorme reazione positiva alla serie è stata una grande gioia e fa onore al nostro cast, ai nostri scrittori, ai nostri registi, alla nostra troupe e ai nostri partner di Sony Pictures Television e Netflix. Non potremmo essere più orgogliosi o più eccitati di iniziare a lavorare alla seconda stagione per condividere le ulteriori avventure di Night Agent con i nostri nuovi fan".

La decisione era arrivata un giorno dopo la conferma che The Night Agent aveva registrato un record di spettatori nel weekend di debutto. Netflix, tramite Deadline, aveva dichiarato che The Night Agent aveva totalizzato 168,7 milioni di ore di visione durante la sua prima settimana di messa in onda, diventando così la terza migliore settimana di visione di una prima stagione per qualsiasi prodotto originale Netflix.

Non è chiaro quando la seconda stagione di The Night Agent sarà trasmessa su Netflix, considerando gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori in corso da parte della Writers Guild of America (WGA) e della Screen Actors Guild (SAG).

Nell'aprile del 2023, Ryan aveva dichiarato a TV Line di aver iniziato a discutere della seconda stagione con Netflix:

"In tutta onestà, ho fatto la mia prima telefonata alle 11 di oggi con lo studio per discutere della stagione 2. Il rinnovo mi ha davvero colto di sorpresa, perché è stato così rapido, quindi volevo prendermi una settimana per pensarci. Ma la prima telefonata sulla produzione, su dove gireremo e su quale sarà il programma potenziale, avverrà tra circa un'ora e mezza".

Le riprese della seconda stagione potrebbero partire subito dopo la conclusione degli scioperi, tra l'inizio e la metà del 2024. Questo vuol dire che i nuovi episodi non arriveranno su Netflix prima della fine del 2024 o l'inizio del 2025.