Quando esce The Penguin? Trama e anticipazioni sulla serie tv di The Batman

Quando esce The Penguin? È la domanda che tutti i fan di The Batman e soprattutto di Colin Farrell si stanno facendo in queste ore dopo la pubblicazione del primo trailer di The Penguin, nuova serie tv di Max ambientata nell'universo narrativo creato da Matt Reeves e Robert Pattinson.

Purtroppo però abbiamo per voi solo una risposta generica: attualmente, infatti, né la piattaforma di streaming MAX né HBO o Warner Bros hanno svelato la data d'uscita ufficiale di The Penguin, confermando però che lo show inizierà la sua messa in onda il prossimo autunno: le indiscrezioni che volevano un'uscita entro la fine del 2024 sono state dunque confermate, sebbene al momento non è dato sapere in quale mese esattamente arriverà il primo episodio.

Potremmo ipotizzare che, visto che The Penguin inizierà circa due settimane dopo la conclusione di The Batman, che a sua volta era ambientato nel mese di ottobre, Max deciderà di lanciare la serie nel periodo di Halloween, quindi tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, ma chiaramente si tratta di supposizioni al momento. Inoltre, non è dato sapere dove e quando The Penguin uscirà in Italia: essendo un titolo MAX e non un 'semplice HBO', dovremo aspettare per saperne di più. Questo perché in passato, per fare qualche esempio, Peacemaker è finito su TimVision, mentre Tokyo Vice su Paramount+ e We own this city su Sky/NOW.

Ricordiamo che la settimana scorsa è arrivata la notizia che The Batman Part II è stato posticipato di un anno e uscirà nell'ottobre 2026. Tuttavia, è possibile che Batman apparirà nella serie tv del Pinguino, dato che Robert Pattinson è stato avvistato sul set prima delle fine delle riprese.

