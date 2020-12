Quando esce The Umbrella Academy 3? Ecco perché l'attesa potrebbe essere lunga

Ormai è ufficiale, e non saremmo più contenti di dirlo: The Umbrella Academy arriverà con la terza stagione, e quindi continueremo ad assistere alle fantastiche avventure degli Hargreeves anche in futuro. Vista la popolarità dello show, sarebbe stato difficile il contrario, e crediamo che la serie continuerà a essere prodotta per molto tempo.

Per celebrare il prodotto-creatura ideato da Steve Blackman, abbiamo dedicato allo show una serie di approfondimenti e FAQ interessanti, come per esempio un focus su cosa succederà in The Umbrella Academy 3, o anche le differenze clamorose che ci sono tra serie e fumetto di The Umbrella Academy. E mentre Elliot Page di The Umbrella Academy ha ringraziato i suoi fan per il supporto, oggi cercheremo di rispondere a una domanda che molti ci chiedono: quando arriverà dunque la terza stagione della serie? Facciamo chiarezza.

Partiamo con ordine. La prima stagione della serie è uscita il 15 febbraio del 2019, per un totale di 10 episodi, usciti tutti contemporaneamente. Dopo un attesa piuttosto lunga per vedere il secondo ciclo di episodi (che ha superato l'anno), le successive dieci puntate della serie sono arrivate il 31 luglio del 2020, uscite anche in questo caso insieme e in contemporanea nel mondo, sulla piattaforma Netflix.

Sebbene la serie sia stata un enorme successo con il suo secondo ciclo di episodi, il rinnovo per una terza stagione è tardato ad arrivare, anche in questo caso con delle tempistiche più elevate rispetto al solito: nonostante da tempo la notizia fosse ormai "ufficiosa" e gli autori dell'adattamento televisivo del fumetto ideato da Gerard Way e disegnato da Gabriel Bá fossero al lavoro da tempo sui nuovi episodi, l'ufficialità della stagione tre della serie è arrivata solamente il 10 novembre 2020.

Con le riprese che sembrano destinate a iniziare nel mese di febbraio 2021, e finire intorno ad agosto dello stesso anno (secondo il report di Production Weekly), purtroppo è difficile aspettarsi che il terzo ciclo di episodi dello show con Elliot Page possa arrivare prima dell'autunno 2021, che comunque rimane una prospettiva ottimistica; appare assai più probabile vedere la terza stagione entro la prima parte del 2022, fino addirittura alla primavera. Uno spostamento avanti nel tempo considerevole, che costituirebbe un vero e proprio ritardo nella produzione, rispetto al solito: è chiaro che le motivazioni sono innumerevoli, tra il rinnovo tardivo, la pandemia globale di COVID-19 e le riprese che si protrarranno nel tempo, purtroppo per vedere lo show sui nostri schermi dovremo pazientare ancora un bel po'.

E ora la palla passa a voi: quando credete potrebbe uscire The Umbrella Academy 3 su Netflix? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!