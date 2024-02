Quando esce The Walking Dead Daryl Dixon 2? Parla Norman Reedus

Arrivano importanti novità per quanto riguardi la data d’uscita della seconda stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon con la star dello show televisivo che ha anticipato sui propri canali social il fatto che la serie debutterà nell’estate del 2024 attraverso una foto che sembrerebbe tratta da un trailer promozionale ancora inedito.

Dopo aver avvisato che la seconda stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon sarà molto intensa, torniamo ad occuparci dello show per condividere la storia pubblicata da Norman Reedus sul proprio profilo Instagram.

La new entry della serie, Melissa McBride aveva già dichiarato tutto il suo entusiasmo a proposito del ritorno nel ruolo di Carol in un’intervista di qualche tempo fa: “Sapevo che ci fosse molto più da raccontare sulla storia di Carol, perché ho sentito la sua inquietudine quando l’abbiamo vista per l’ultima volta, mentre guardava il suo migliore amico, Daryl, allontanarsi a cavallo nella serie finale di The Walking Dead. Divisi o, si spera, uniti, le loro storie sono profonde e sono entusiasta di continuare il viaggio di Carol qui. Questo team di narratori ha fatto un lavoro incredibile per far approdare questi due personaggi affermati in un mondo completamente nuovo per loro, e sto adorando tutte le nuove scoperte”.

Il sottotitolo del secondo capitolo dello show, The Book of Carol, è dedicato proprio al personaggio interpretato dall’attrice di Lexington e, in attesa di poter vedere un nuovo trailer dell’opera, vi lasciamo ai collegamenti tra The Walking Dead: Daryl Dixon e la serie originale.