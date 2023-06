Quando esce The Witcher 3? Gli appuntamenti su Netflix saranno due, restate aggiornati

Dopo aver riepilogato a grandi linee di cosa parla The Witcher 3, continua il nostro viaggio verso il Continente e oggi vogliamo rispondere ad una domanda che i fan della serie si stanno sicuramente facendo: quando esce The Witcher 3?

La terza stagione sarà composta da un totale di 8 episodi, ma per la prima volta per il mondo di The Witcher verrà utilizzata la strategia di distribuzione che ha fatto la fortuna della quarta stagione di Stranger Things: The Witcher 3 infatti sarà rilasciata in due parti in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, ma non temete! Fortunatamente, come fu per Stranger Things 4, l'attesa che separerà i due 'volumi' non sarà insopportabile, dato che entrambi arriveranno nel corso dell'estate.

The Witcher 3: Parte Uno debutterà il 29 giugno, tra pochi giorni, e renderà disponibili per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming i primi 5 episodi della stagione. Successivamente, The Witcher 3: Parte Due uscirà il 27 luglio, e porterà in dote gli ultimi 3 episodi, durante i quali i fan assisteranno all'interpretazione finale di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia.

Quali sono le vostre aspettative per la terza stagione di The Witcher e le ultime puntate con protagonista Henry Cavill? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate disponibile qui sotto.