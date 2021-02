Quando esce Vikings 6B su Prime Video? Ecco quanto potrebbe mancare

Il finale della seconda parte della sesta stagione di Vikings ha accontentato la maggior parte dei fan, che sono rimasti particolarmente soddisfatti da come si sono concluse le vicende dei figli di Ragnar Lothbrok. Sono in molti, tuttavia, che non hanno ancora potuto vedere Vikings 6B, e speriamo che possano farlo al più presto.

Gli ultimi 10 episodi che vanno a concludere la serie ideata da Michael Hirst, infatti, sono arrivati in Italia per il momento solamente grazie alla piattaforma streaming di TIMvision, che ha pubblicato tutte le puntate che compongono l'ultimo arco narrativo dello show il 30 dicembre 2020. E per quanto riguarda Amazon Prime Video?

Questione di "diritti"

Sappiamo che la piattaforma streaming gestita da Amazon possiede in realtà i diritti per la trasmissione in esclusiva della serie, ma solamente negli Stati Uniti e in pochi altri paesi europei: Irlanda, Regno Unito, Germania e Austria.

Tuttavia, ciò non significa che lo show non è presente nel catalogo Amazon Prime Video italiano: infatti è possibile trovare tutte le stagioni fino alla prima parte della sesta, inclusa con l'abbonamento alla piattaforma. È quindi lecito aspettarsi che, prima o poi, anche Vikings 6B arriverà su Prime Video.

Quando vedremo Vikings 6B su Amazon Prime Video?

L'ipotesi più probabile è che i dieci episodi rimanenti del sesto arco narrativo dello show arrivino durante il 2021, con ogni probabilità entro l'estate o l'inizio dell'autunno alla peggio, permettendo così anche agli utenti del servizio Amazon di poter godere del finale della serie. Attendiamo ulteriori novità.

