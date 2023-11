Quando esce What If 2? Marvel sperimenta con le date d'uscita su Disney+

Quando esce What If 2? La seconda stagione dell'acclamata serie tv d'animazione dei Marvel Studios seguirà un modello distributivo del tutto inedito per il Marvel Cinematic Universe e la piattaforma di streaming on demand Disney+, che di seguito possiamo illustrarvi nel dettaglio.

Come confermato ufficiale della Disney, la seconda stagione della serie antologica animata targata Marvel Studios debutterà in streaming su Disney+ il 22 dicembre, ma seguirà un modello di distribuzione totalmente inedito per la saga creata da Kevin Feige e anche per la piattaforma di streaming on demand della Disney: per rispettare in pieno lo spirito delle festività natalizie, infatti, What If 2 uscirà con un nuovo episodio ogni giorno per nove giorni di fila, e terrà compagnia ai fan per tutto il periodo più atteso dell'anno.

L'annuncio di questo nuovo modello di distribuzione per la serie tv Marvel arriva a pochi giorni dalla conferma che, sempre grazie a Disney+, Echo sarà la prima serie MCU da binge-watching, con tutti e cinque gli episodi della serie tv spin-off di Occhio di Falco e prequel di Daredevil: Born Again che arriveranno contemporaneamente il 10 gennaio. Al contrario, i nove nuovi episodi della seconda stagione di What If saranno spalmati su nove giorni consecutivi, per una vera e propria maratona natalizia.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di What If 2.