Quando esce Winning Time 2? Da che giorno e dove vedere la nuova serie HBO

Quando esce Winning Time 2? L'acclamata serie televisiva di HBO dedicata al mondo dell'NBA anni '70 e '80 e specificatamente alla nascita della dinastia dei Los Angeles Lakers sta per tornare su Sky e in streaming su NOW: ecco tutto quello che dovete sapere.

Il nuovo capitolo di Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers è in arrivo dal 28 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ideata e prodotta, fra gli altri, da Adam McKay (Don’t Look Up, Succession) e basata sul libro "Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s" dello scrittore sportivo Jeff Pearlmanla, esplora la vita professionale e personale dei Los Angeles Lakers, questa volta nel periodo appena successivo alle finali del 1980 e del 1984, raccontando la grande rivalità che c’era a quel tempo sia tra squadre - Lakers VS Celtics - sia tra giocatori, nello specifico i campioni Magic Johnson e Larry Bird.

Winning Time 2 sarà composta da un totale di 7 episodi, che come quelli della prima stagione vanteranno ancora una volta un cast ricchissimo: tra i protagonisti, infatti, ritroviamo John C. Reilly nei panni del proprietario della squadra Jerry Buss, Jason Clarke nel ruolo del campione NBA e dirigente dei Lakers Jerry West, Jason Segel (How I Met Your Mother) nei panni di Paul Westhead e Adrien Brody interpreta il coach Pat Riley. Per un piccolo assaggio di ciò che vi aspetta, date un'occhiata al trailer ufficiale di Winning Time 2.

Per altre anticipazioni, scoprite se Winning Time tornerà anche per una terza stagione.