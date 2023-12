Quando esce X-Men 97? Le ultime novità non piaceranno ai fan Marvel

Nei decenni sono state molte le rivisitazioni e le versioni dei mutanti di casa Marvel, ma nessuna è più diventata tanto iconica quanto X-Men '97. La serie animata di fine anni novanta ha decisamente lasciato il segno in molti fan adesso diventati adulti. Questo è sicuramente un motivo valido per attendere le nuove puntate in arrivo su Disney+.

Nelle ultime ore infatti, sembrerebbe che i piani per X-Men '97 siano cambiati drasticamente per quanto riguarda la data di uscita, inizialmente prevista proprio all'inizio del 2024. Nel recente articolo pubblicato da Marvel infatti, si può leggere che i 4 numeri a fumetti che hanno il compito di anticipare gli eventi dello show, arriveranno solo il prossimo marzo.

Ciò indubbiamente ci fa comprendere come, se i volumi dovessero uscire con cadenza settimanale, il rilancio della storica serie sui mutanti dovrà attendere grossomodo fino ad aprile prima di vedere la luce.

Ovviamente, al momento ci sono ancora troppe variabili da dover considerare per avere delle certezze in tal senso.