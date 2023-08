Quando escono i nuovi episodi de La ruota del tempo? Dopo aver scoperto chi sono i Trollocs, torniamo nel mondo della serie fantasy prodotta e distribuita da Prime Video per prepararci al meglio all'esordio della nuova stagione.

Dovete sapere, infatti, che la seconda stagione de La Ruota del Tempo sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dall'1 settembre, con i primi tre episodi subito disponibili. Come la prima stagione, anche questo secondo ciclo narrativo de La ruota del tempo sarà composto da un totale di 8 episodi, che dopo la premiere usciranno uno a settimana ogni venerdì fino al gran finale previsto per il prossimo 6 ottobre.

La serie è stata girata in Repubblica Ceca, Marocco e Italia ed è interpretata da Rosamund Pike (L’amore bugiardo - Gone Girl, I Care a Lot) nel ruolo di Moiraine Damodred, Daniel Henney (Criminal Minds) come Lan Mandragoran, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) nei panni di Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden (Dora e la città perduta) come Egwene al’Vere, Marcus Rutherford (Obey) nel ruolo di Perrin Aybara, Dónal Finn (SAS Rogue Heroes) nei panni di Mat Cauthon e Ceara Coveney (Il giovane Wallander) come Elayne Trakand.

La ruota del tempo è basata sui best-seller fantasy di Robert Jordan, ed è stata adattata per la televisione dall’executive producer e showrunner Rafe Judkins. Per altri contenuti recuperate il trailer de La ruota del tempo 2.