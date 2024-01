Quando escono i nuovi episodi di Hazbin Hotel su Prime Video?

Con Hazbin Hotel Prime Video ha davvero fatto centro: la serie animata che ha fatto il suo esordio lo scorso 19 gennaio sta conquistando davvero tutti, e proprio per mantenere vivo l'interesse la piattaforma ha deciso, come già fatto altre volte, di non rilasciare gli episodi tutti in una volta, optando per un'attesa mirata a creare hype.

Lo scorso venerdì hanno quindi fatto il loro esordio nel catalogo Prime Video i primi 4 episodi di Hazbin Hotel, ma la serie verrà rilasciata nella sua interezza in 3 soluzioni: il quinto e il sesto episodio arriveranno infatti sulla piattaforma soltanto venerdì 26 gennaio, mentre venerdì 2 febbraio, a una settimana di distanza, verranno resi disponibili gli ultimi 8 episodi di questa prima stagione, che conterà in totale 8 episodi.

Hazbin Hotel, per chi non avesse ancora avuto modo di accostarvisi, segue le avventure di Charlie Morningstar, la principessa dell'Inferno, che onde evitare l'annuale epurazione dei demoni ad opera degli angeli del Paradiso (necessaria a causa della sovrappopolazione degli inferi) dà vita ad un hotel nel quale i peccatori possano trovare la redenzione e quindi ascendere al Paradiso. E voi, avete già dato uno sguardo alla nuova serie animata Amazon? In molti, intanto, si chiedono se ci sarà una seconda stagione di Hazbin Hotel.