Quando escono i nuovi episodi di LOL 3: Chi ride è fuori su Prime Video? La nuova stagione di LOL, lo show comedy di Prime Video con Fedez e Frank Matano, come saprete è stata distribuita sulla piattaforma di streaming on demand in 2 parti, con la prima parte già disponibile per tutti gli abbonati.

Ma quando usciranno i restanti episodi? Ebbene, le nuove e ultime puntate di LOL 3: Chi ride è fuori saranno disponibili da domani giovedì 16 marzo, in esclusiva su Prime Video: si tratta degli gli ultimi due episodi della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original dei record prodotto in Italia, un gran finale che sarà ricco di sorprese e che come al solito vedrà impegnati i comici protagonisti in una sfida difficilissima: non ridere!

Il cast composto da Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi è tenuto sotto stretta sorveglianza da Fedez e Frank Matano, al sicuro nella loro control room, mentre Maccio Capatonda nel ruolo di disturbatore dello show complicherà la vita ai concorrenti, cercando di indurli alla risata.

Ricordiamo che i primi quattro episodi della terza stagione del comedy show sono già disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. LOL: Chi ride è fuori è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.