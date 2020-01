Quando finirà The Walking Dead? Ecco la risposta di Scott Gimple

Scott Gimple, chief content officer della serie The Walking Dead, recentemente è intervenuto durante un'intervista per discutere dell'eventuale conclusione della celebre saga basata sul fumetto ideato da Robert Kirkman, mostrandosi fiducioso sul prosieguo della serie TV.

La controparte cartacea si è conclusa lo scorso 3 luglio con la pubblicazione del numero 193, che ha chiuso definitivamente una storia iniziata nel lontano 2003. Per l'adattamento televisivo la situazione è differente. Attualmente viene trasmessa la decima stagione e il rinnovo per l'undicesima di The Walking Dead è la dimostrazione di come il network AMC sia ancora intenzionato a potare avanti lo show.

Parlando con il portale Entertainment Weekly, Gimple ha fatto riferimento al finale della serie, sottolineando come ci sia ancora molto da raccontare:

"Siamo sempre in contatto con AMC. Non è stata definitiva una linea da raggiungere. Stiamo andando avanti. Il pubblico sta esplorando lo show, e ci sono tante altre storie da raccontare. L'ultimo numero del fumetto è una sorta di pilota. C'è tanto da raccontare. Fino a quando l'audiance lo permetterà, noi continueremo a raccontarle" Gimple ha poi fatto riferimento al futuro generale della serie "Ho avuto delle visioni e credo che uno debba avere sempre delle vie alternative da poter percorrere, perché ci sono così tante cose diverse che possono accadere fuori dalla produzione narrativa"

Infine Gimple ha anche menzionato la showrunner Angela Kang nel momento in cui deciderà di porre fine alla serie "Per quel che riguarda la fine della serie, ne parlerei con Angela per cercare veramente di realizzarla".

Dunque dalle sue parole si può capire che la conclusione dello show è ancora abbastanza lontana. In attesa che la serie torni disponibile il prossimo febbraio, vi lasciamo alla prima foto ufficiale di Michonne riguardante la seconda parte della decima stagione. Quest'ultima viene trasmessa negli Stati Uniti da AMC, mentre in Italia è presente sul canale satellitare Fox della piattaforma Sky.