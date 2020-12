Quando finisce Better Call Saul? Tutto sulla stagione finale

Better Call Saul è la serie spin-off prequel di Breaking Bad che segue la vita e l'inizio della carriera del truffatore avvocato Saul Goodman (Bob Odenkirk) prima di incontrare Walter White. Le riprese della sesta e ultima stagione dovrebbero iniziare all’inizio del 2021.

Il cast include molti volti familiari di Breaking Bad, come il boss della droga Gus Fring (Giancarlo Esposito) e il killer Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), oltre alla new entry, l'interesse amoroso di Saul, Kim Wexler (Rhea Seehorn) e il soldato del cartello Nacho Varga (Michael Mando).

Giancarlo Esposito ha parlato con HeyUGuys rivelando che le riprese della sesta stagione di Better Call Saul dovevano iniziare a settembre ma sono state spostate a marzo 2021.

Dal momento che le riprese della quinta stagione sono durate cinque mesi e ha debuttato cinque mesi dopo, i fan possono idealmente aspettarsi che l’ultima stagione di Better Call Saul arriverà all'inizio del 2022, anche se è difficile stabilire una data certa a causa della pandemia di COVID-19 che sta rallentando diverse produzioni.



La quinta stagione ha lasciato il pubblico con diversi cliffhanger e domande sui protagonisti, inclusa un'escalation nella guerra tra Gus Fring e Lalo Salamanca. Oltre a capire cosa accadrà a Saul nei flashforward in bianco e nero, i fan vogliono anche sapere cosa accadrà a Kim e Nacho entro la fine della serie, dato che i due personaggi non appaiono in Breaking Bad.



