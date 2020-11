Quando finisce La casa di carta? Tutto ciò che dovete sapere sul finale

Uno dei prodotti più attesi nel prossimo futuro è, senza dubbio, la quinta parte de La casa di carta, che ci permetterà di scoprire le fasi cruciali della rapina al Banco de España. Ogni giorno attendiamo novità, e nonostante non abbiamo ancora una data d'uscita alcune foto dal set de La casa di carta 5 anticipano una reunion.

Per cercare di ingannare l'attesa, aspettando finalmente la tanto agognata data, abbiamo dedicato alla serie ideata da Álex Pina molti approfondimenti e FAQ: per esempio, abbiamo parlato del destino di Berlino ne La casa de papel, oppure abbiamo risposto a molte domande, come quante visualizzazioni abbia fatto La casa di carta, oppure chi muore nella quarta stagione de LCDP. E abbiamo anche cercato di fornirvi diversi motivi del perché guardare La casa di carta. Oggi, invece, cercheremo di tornare a trattare della produzione della serie per rispondere a una domanda che in molti ci chiedono, ovvero: quando finirà la serie? Ecco a voi la risposta.

Partiamo facendo ordine. I fan più accaniti della serie con Ursula Corbero sapranno che, al momento, lo show è diviso in quattro "parti" (non stagioni), per un totale di 31 episodi nella sua versione Netflix: le prime due parti, gestite dall'emittente spagnola Antena 3, contavano lo stesso numero totale di puntate (15), ma gestite in modo diverso, con la piattaforma streaming che ha deciso di adoperare un diverso taglio per gli episodi, una volta acquisita.

I restanti 16 episodi sono andati in onda così come sono stati voluti da Netflix. Abbiamo detto che, possiamo parlare di "parti" e non di vere e proprie stagioni, perché idealmente le stagioni sarebbero solamente due, divise così riguardando una rapina "diversa": la prima stagione riguarda la Zecca di stato, e la seconda il Banco de España.

Ma quindi, quando finirà lo show? Ora che abbiamo tutti gli elementi per comprenderlo, possiamo dire che la serie di avventure del Professore (Álvaro Morte) e della sua banda si concluderanno con la quinta parte, che andrà a completare le sorti dell'epica rapina al Banco. Difficile dire, al momento, se questa quinta parte verrà ritenuta una stagione a sé stante, o se sarà parte della seconda stagione (per i motivi sopra elencati). Quello che è certo, è che la nostra banda potrà finire la sua storia regalandoci ancora qualche colpo di scena e qualche operazione spettacolare.

E ora fateci sapere la vostra: sapevate quando sarebbe finita La casa di carta? Vi è più chiaro cosa ci dovremo aspettare in futuro? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!