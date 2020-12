Quando è stato girato Friends? Gli anni e le date della produzione

Friends è una sitcom televisiva creata da David Crane e Marta Kauffman, andata in onda dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004 e della durata di dieci stagioni. Il cast era composto da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

Lo spettacolo ruota attorno a sei amici tra i 20 e i 30 anni che vivono a Manhattan a New York City. La serie è stata prodotta da Bright, Kauffman e Crane Productions, in associazione con Warner Bros.Television. I produttori esecutivi originali erano proprio Kevin S. Bright, Kauffman e Crane.

L'idea nacque da David Crane e Marta Kauffman quando iniziarono a sviluppare tre nuovi pilot televisivi che sarebbero stati presentati in anteprima nel 1994 dopo che la loro sitcom Family Album era stata cancellata nel 1993. L'idea di Kauffman e Crane era quella di proporre una serie su "sei persone sui vent'anni che si recano a Manhattan" alla NBC poiché pensavano che sarebbe andata meglio lì.

Il team di sviluppo intitolò inizialmente la serie Insomnia Cafe, ma successivamente Kauffman e Crane impiegarono tre giorni pieni per scrivere la sceneggiatura pilota di uno spettacolo intitolato Friends Like Us. Alla NBC piacque la sceneggiatura e ordinò la serie. Successivamente cambiarono il titolo in Six of One, principalmente perché sentivano che Friends Like Us era troppo simile alla sitcom della ABC These Friends of Mine. In ogni caso poi la serie prese il nome che tutti noi conosciamo ovvero Friends.

La prima stagione venne girata nello Stage 5 ai Warner Bros. Studios di Burbank, in California. La sequenza del titolo di apertura è stata girata in una fontana al Warner Bros. Ranch alle 4:00 del mattino, mentre faceva particolarmente freddo e non si poteva girare a Burbank. All'inizio della seconda stagione, la produzione si è spostata al più grande Stage 24, che è stato ribattezzato "The Friends Stage" dopo il finale della serie.

Le riprese della serie iniziarono durante l'estate del 1994 davanti a un pubblico dal vivo, a cui fu dato un riassunto della trama per familiarizzare con i sei personaggi principali; un comico intratteneva il pubblico in studio tra una ripresa e l'altra e ogni episodio di 22 minuti ha impiegato sei ore per essere filmato, il doppio della durata della maggior parte delle registrazioni di qualunque sitcom, principalmente a causa delle numerose riprese e riscritture della sceneggiatura.

I creatori della serie completarono la prima bozza del finale nel gennaio 2004, quattro mesi prima della sua messa in onda originale. Negli Stati Uniti, 52,5 milioni di spettatori guardarono il finale il 6 maggio 2004, rendendolo la trasmissione televisiva di intrattenimento più seguita dal finale di Seinfeld nel 1998.

