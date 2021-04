Quando i Griffin incontrarono i Simpson: riviviamo l'esilarante crossover

Uno degli episodi crossover più indimenticabili di sempre è senza dubbio quello in cui la famiglia Griffin e la famiglia Simpson si sono incontrati precisamente nel primo episodio della tredicesima stagione de I Griffin intitolato E alla fine si incontrano (The Simpsons Guy).

Nell'episodio in questione Peter lancia un fumetto quotidiano chiamato "For Pete's Sake" che diventa immediatamente controverso scatenando indignazione e sgomento fino a far piovere mattoni dentro la casa della famiglia e costringendoli ad allontanarsi da Quahog per far calmare le acque.



Sfortunatamente, la loro auto viene rubata a metà del loro viaggio e i Griffin si ritrovano bloccati a Springfield. Al Jet Market, la famiglia assapora le ciambelle della città e fanno la conoscenza di Homer Simpson.

La famiglia di Homer ospita il clan Griffin e i personaggi più simili delle rispettive famiglie vengono accoppiati per interagire.

In Bart Simpson, Stewie trova un altro tipo di ribelle a cui ispirarsi, ma presto vediamo che Bart non ha il lato oscuro che ha Stewie.

Questo è dimostrato alla fine dell'episodio quando Bart è "spaventato" dal tentativo di Stewie di rapire Nelson; ma il divario è più profondo quando Bart e Stewie fanno il consueto scherzo telefonico a Boe e Stewie gli dice che sua sorella è stata violentata, una battuta che ha generato ampie polemiche anche prima che lo spettacolo andasse in onda.



Con Lisa e Meg, le cose sono un po' più dolci, ma hanno molto meno tempo sullo schermo. Lisa viene presentata come una brava persona altruista e generosa e Meg viene mostrata come qualcuno con una bassa autostima che deve essere aiutata.



A Brian, d'altra parte, non viene davvero dato un partner, tanto che viene semplicemente relegato in cucina a mangiare con il cane dei Simpson prima di perdere il piccolo aiutante di Babbo Natale in una storia secondaria.



Lois e Marge ottengono una piccola parte nella storia, oscurate dai loro mariti perché questo è davvero lo spettacolo di Homer e Peter Griffin.



I due papà cercano di rintracciare l'auto scomparsa di Peter lanciando un autolavaggio gratuito per le auto rubate. Quello che segue è una sorta di scherzo che vede i corpulenti personaggi dei cartoni animati che si insaponano mentre indossano pantaloncini corti e camicie annodate all’ombelico.

Alla fine, l'auto di Peter viene trovata e quando i due vanno a celebrare il loro trionfo alla Taverna di Boe nasce un conflitto su quale "birra" sia migliore: la Duff o la Pawtucket Pat Ale?



Naturalmente, il battibecco si sposta rapidamente in un'aula di tribunale, dove un avvocato della Duff ha citato in giudizio Peter come rappresentante di Pawtucket Pat Ale per violazione del copyright.

Quando viene immediatamente raggiunto un verdetto, il giudice è Fred Flintstone, il quale afferma che entrambe le "birre" sono un'imitazione della sua birra preferita, la Budrock, ma decide a favore della Duff.



Peter e la sua famiglia fanno le valigie per tornare a casa con il birrificio in cui lavora Peter prossimo alla chiusura. Tuttavia, prima che possano lasciare Springfield, Homer cerca di fare ammenda, scatenando però una lotta con Peter.

I due se le suonano per le strade di Springfield, alla centrale nucleare dove cadono in una pozza di scorie nucleari per ottenere la super forza e la capacità di volare nel cielo, nello spazio e poi di nuovo sulla Terra dopo un tentativo fallito di attraversare la gola di Springfield e una lotta all'interno della gola.



Homer e Peter escono dalla loro battaglia con la pace a portata di mano, Peter getta via il sassofono che Lisa aveva regalato a Meg, Bart ammette di non voler essere amico di Stewie e così la famiglia se ne torna a casa con l'indignazione per il fumetto dissipata e il birrificio di nuovo in funzione.



