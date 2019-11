Quando all'IKEA fu girata una soap opera di nascosto

Un centro commerciale non è il luogo più adatto per girare una serie TV: ancor di meno però lo diventa se la serie in questione viene girata negli ambienti del suddetto store senza i permessi necessari, e senza che commessi, vigilanza o chi per loro sia accorga mai della cosa!

Sembra tutto lavoro di fantasia, ma ciò che vi stiamo raccontando è accaduto sul serio: siamo nel 2013 a Burbank, California, e nello store IKEA locale una troupe si aggira ogni giorno nelle varie aree del locale armata di tutto punto per le riprese di uno show.

La serie in questione si chiama IKEA Heights ed è una soap-opera composta da sette episodi nei quali troviamo tutto ciò che ci si aspetti da un prodotto del genere: amori, tradimenti, scene di sesso, dramma e comicità. Del cast hanno addirittura fatto parte attori poi giunti alla notorietà come Randall Park, Whitney Avalon e Matt Peters, visti rispettivamente in The Interview, Big Bang Theory e Orange is the New Black.

Dopo la scoperta del fatto, comunque, IKEA non sembra averla presa a male: anzi, come dichiarato da Avalon stessa, pare che durante le riprese degli ultimi episodi le foto dei protagonisti dello show abbiano fatto capolino nei camerini della security dello store. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque… Ma forse chiedere qualche permesso non sarebbe stata una cattiva idea!