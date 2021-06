Quando inizia la nuova stagione di Gomorra su Sky? Le ultime novità dal set

L'acclamata serie Sky Original Gomorra sta per concludersi con la sua quinta stagione le cui riprese sono terminate qualche settimana fa. Il capitolo finale è attesissimo dai fan della serie dopo la svolta che ci ha riservato il film L’Immortale con protagonista Marco D'Amore.

"Penso che sarà fantastica", ha detto Riccardo Tozzi, presidente della società di produzione di Gomorra, Cattleya, parlando della quinta e ultima stagione a Deadline. “Ogni volta, abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso. Abbiamo trovato un'altra prospettiva speciale per la quinta stagione. È crepuscolare, oscura ed emotiva”.



L’amato cast tornerà nella quinta stagione tra cui Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, Ivana Lotito come la moglie di Genny Azzurra Avitabile, Arturo Muselli come Enzo Sangue Blu e Marco D'Amore come Ciro Di Marzio.

Oltre a riprendere il ruolo di Ciro, D'Amore ha diretto cinque episodi, gli altri cinque sono stati diretti da Claudio Cupellini.



Una data ufficiale di uscita della quinta stagione di Gomorra non è stata ancora annunciata, a causa dei ritardi dovuti alla pandemia di Coronavirus le riprese della quinta stagione sono slittate dalla primavera del 2020 a settembre 2020 per terminare a maggio 2021. Salvatore Esposito ha celebrato la fine dei lavori con una foto sui social che ha aumentato la curiosità dei fan.

Provando a muoverci per ipotesi, Gomorra potrebbe arrivare su Sky Atlantic e NOW TV alla fine del 2021 e concludere la messa in onda nel 2022 oppure potrebbe essere lanciata direttamente all’inizio del 2022. I dieci episodi sono stati girati tra Riga, la capitale della Lettonia, e Napoli.



Non è stato ancora rilasciato un trailer ufficiale tuttavia un primo filmato della quinta stagione di Gomorra mostra il dietro le quinte degli attori che tornano sul set per girare durante la pandemia di coronavirus.

