Quando inizieranno le riprese di Stranger Things 4?

La terza stagione di Stranger Things, approdata su Netflix poche settimane fa, è stato un grosso successo e si è dimostrato uno dei show più attesi degli ultimi tempi: una vera e propria vittoria per il colosso digitale!

E' chiaro, dunque, che una quarta stagione di Stranger Things sia inevitabile. I fan - che hanno già visto l'intera terza stagione, naturalmente - sono pieni di domande sul futuro della serie e sul futuro di un personaggio come Undici, tra le altre cose.

Ed ora, secondo un nuovo report, sembra che i fan non dovranno attendere cosi tanto prima di rivedere le avventure di questi personaggi sul piccolo schermo. A quanto pare, infatti, Netflix avrebbe ordinato le riprese della quarta stagione per questo ottobre, il che lascerebbe intendere che il colosso digitale punta ad una release nella prima metà del 2020 (anche d'estate, volendo). Anche se è un sito come Production Weekly a riportare tale informazione, però, vi consigliamo di prenderla con le 'pinze' e attendere delle informazioni ufficiali a riguardo.

Su cosa si concentrerà l'eventuale quarta stagione, al momento, non lo sappiamo con certezza ma le ipotesi e le teorie sono moltissime. Non sappiamo nemmeno se la quarta stagione sarà, effettivamente, l'ultima o gli showrunner ne hanno pianificate delle altre.