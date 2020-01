Ecco quando Jeremy Jordan farà il suo ritorno in Supergirl

La quinta stagione di Supergirl, serie pronta a festeggiare il suo centesimo episodio, riprenderà il 19 gennaio e vedrà tra le altre cose il gradito ritorno di uno dei personaggi del cast originario. Jeremy Jordan, infatti, che interpreta Winn Schott, sta per fare il suo ritorno dal futuro.

Jeremy Jordan aveva lasciato Supergirl alla fine della terza stagione, per recitare a Broadway in American Son. Nel finale di stagione, Winn viaggiava nel futuro insieme a Mon-El e la Legione dei Supereroi.

Inizialmente, l'intenzione dei produttori era di far ritornare il personaggio nel cast di Supergirl per la quarta stagione, al termine degli impegni teatrali di Jordan. Successivamente, però, il suo ritorno è stato posticipato alla quinta stagione perché, come ha dichiarato il co-showrunner Robert Rovner a Entertainment Weekly nel 2019, "non volevamo mandare in tilt Jeremy o il suo personaggio".

Il momento in ogni caso è arrivato: il ritorno a casa di Jeremy Jordan, ha rivelato nei giorni scorsi The CW, è fissato per il 26 gennaio. L'attore sarà presente nell'episodio Back From the Future - Part One, scritto da Dana Horgan e Katie Rose Rogers e diretto da David Harewood.

Stando alla sinossi ufficiale, sembra che un fantasma del passato abbia attirato Winn Schott nel presente. Jeremy Jordan è presentato come "guest star".

In attesa del ritorno della serie, dai un'occhiata alla nostra analisi midseason di Supergirl stagione 5.