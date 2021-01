Quando si lasciano Rachel e Joey? Riviviamo una delle relazioni più dure di Friends

Friends è una sitcom creata da David Crane e Marta Kauffman, trasmessa dal 1994 al 2004 per un totale di dieci stagioni. La serie incentra gli eventi su un gruppo di sei amici a Manhattan, formato dalle ragazze Rachel, Monica e Phoebe, e dai ragazzi Ross, Chandler e Joey.

Una delle relazioni più famose di Friends è certamente quella tormentata tra Rachel e Ross che vede i primi semi già nella prima stagione. Molti, però, forse non ricordano che Rachel ebbe una breve parentesi anche con Joey.

Ebbene sì, la relazione tra i protagonisti Joey Tribbiani e Rachel Green è iniziata per la prima volta nell'ottava stagione quando Joey sviluppa sentimenti per Rachel che portano a un arco narrativo che vede l'evento clou e la relativa conclusione nella decima stagione.

Durante le stagioni 5, 7 e le prime parti della stagione 8, Joey flirta scherzosamente con Rachel ma quest'ultima non lo prende mai sul serio e lo respinge. Tuttavia, nell'episodio della sesta stagione, "The One Where Ross Dates A Student", Rachel si trasferisce nell'appartamento di Joey dopo che quello di Phoebe prende fuoco.

Col passare del tempo, la protagonista inizia a divertirsi a vivere con Joey così tanto che decide di restare con lui anche dopo che l'appartamento di Phoebe viene ricostruito nell'episodio della settima stagione "The One With The Holiday Armadillo". Nell'episodio della quinta stagione "The One With All The Resolutions", Joey e Rachel si baciano proprio il giorno di Capodanno, ma questo faceva semplicemente parte di un piano per consentire a Chandler e Monica di baciarsi nonostante la loro relazione in quel momento fosse segreta.

In "The One Where Joey Dates Rachel", Joey porta Rachel fuori per un "appuntamento", ma in seguito il ragazzo si rende conto che si è divertito molto e che potrebbe sviluppare dei sentimenti per Rachel, ma cerca di tenerli nascosti. Nei successivi episodi, i sentimenti di Joey diventano sempre più forti tanto che il gruppo di amici inizia lentamente a scoprirlo, ad eccezione di Rachel.

In "The One With The Birthing Video", Joey finalmente dice a Ross che è innamorato di Rachel e dopo un po' lo stesso Ross inviata l'amico a dire a Rachel come si sente. In "The One Where Joey Tells Rachel", Joey confessa il suo amore per Rachel, ma lei lo rifiuta educatamente e amorevolmente. Dopo un po' di tensione, la situazione svanisce, ma i sentimenti di Joey rimangono. Mentre Rachel è in travaglio, Judy Geller si presenta con un anello e cerca di convincere Ross a fare la proposta. Joey trova accidentalmente l'anello di Ross e Rachel lo scambia come una proposta di Joey e dice subito di sì.

Quando Ross viene a sapere dell'errore di Joey, si arrabbia così tanto da dare un pugno all'amico (solo perché lo stesso Joey lo aveva obbligato a colpirlo). Al pronto soccorso Joey e Rachel assicurano a Ross che non accadrà nulla e che sono solo amici. Tuttavia, più avanti nella stagione, Rachel litiga con Ross, torna a vivere con Joey e, più tardi, fa un sogno in cui lo bacia. Dopo di che inizia a sviluppare sentimenti per lui. Lo accenna un paio di volte, ma lui rimane ignaro. Alla fine, Joey inizia ad uscire con Charlie, il che sconvolge sia Rachel che Ross, che prova dei sentimenti per Charlie. Mentre è alle Barbados, Joey rompe con Charlie e presto scopre i sentimenti di Rachel per lui. La rifiuta, tuttavia, a causa di Ross. Quasi subito dopo, Joey vede Ross baciare Charlie e torna nella stanza di Rachel e la bacia.

Joey e Rachel decidono di non portare avanti la loro relazione, a meno che Ross non sia d'accordo. Tornati a New York, entrambi tentano di parlarne con Ross, ma ogni volta qualcosa li ferma. Alla fine sarà lo stesso Ross a scoprire Joey e Rachel che si baciano. Dopo un doppio appuntamento estremamente imbarazzante con Ross e Charlie, Joey parla con Ross.

Così Joey e Rachel continuano ad uscire insieme, ma non riescono a superare i baci. Dopo aver riprovato più volte ad andare oltre, i due decidono che non sono compatibili tra loro. Prendono quindi la decisione di essere troppo bravi come amici per perseguire una relazione romantica e decidono di chiudere tutto nell'episodio "The One With Ross' Tan".

