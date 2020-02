Quella volta che Madonna fu scartata al provino per Saranno Famosi

Conosciuta oggi come una delle cantanti più famose e influenti della storia della pop music, a inizio carriera Madonna partecipò a un provino per la serie TV Saranno famosi. Erano gli anni Ottanta e forse non tutti sanno che, incredibilmente, l'interprete di Like a prayer fu scartata.

La sua carriera, in ogni caso, non ne ha risentito particolarmente. Parlano per lei i milioni di dischi venduti in tutto il mondo, i concerti e l'esercito di cantanti che a Madonna si sono ispirate negli anni, come Lady Gaga.



Famosa anche come attrice, Louise Veronica Ciccone (in arte Madonna) è apparsa tra l'altro in Evita, Body of Evidence, il film a episodi Four Rooms e Cercasi Susan disperatamente, per poi girare da regista Sacro e profano (2008) e W.E. - Edward e Wallis (2011).