Quando Meredith scopre di essere incinta? Uno dei momenti più toccanti di Grey's Anatomy

“La fine è l'inizio, l'inizio è la fine” si è rivelato un episodio, nonché un titolo, profetico. La causa tra l’ospedale più famoso di Seattle ed i sopravvissuti all’incidente aereo ha visto uscire vincitori Derek, Callie, Arizona, Meredith e Cristina, che sono stati risarciti con una cifra esorbitante, ma non era tutto.

Il celebre incidente aereo che causò la morte, tra gli altri, di due importanti personaggi di Grey's Anatomy, portò anche a 15 milioni di dollari di risarcimento a testa a Derek, Arizona, Meredith, Callie e Cristina. Se la fine di questa vicenda giudiziaria significava l’inizio di una nuova vita per i medici, per l’ospedale in cui lavorano invece significava la fine di tutto perché, come si apprende nelle battute finale dell’episodio, il Seattle Grace non disponeva di una tale somma e si trovò costretto a dichiarare bancarotta.

Al di là di questa storia, alla fine della stagione 9, Meredith dà alla luce il suo primo figlio. Prima, però, aveva tenuto segreta la gravidanza, temendo di abortire di nuovo, e l'aveva detto solo a Derek quindi nemmeno a Christina Yang, la sua migliore amica.

Il pubblico e Derek vennero a sapere della sua gravidanza nelle fasi iniziali della stagione nove quando videro Meredith acquistare una maglietta per Zola che diceva:

"La migliore sorella maggiore del mondo".

Il tempismo fu speciale perché erano passati solo pochi mesi dalla morte di Mark Sloan, il migliore amico di Derek. Ovviamente non abortì, ma questo non significava che le cose sarebbero andate bene. Partorì d'urgenza, il nascituro Bailey venne portato in terapia intensiva neonatale e Meredith finì per soffrire di una massiccia emorragia. A salvare la vita di Meredith ci pensò Miranda Bailey. Il nome di Bailey divenne poi Derek Bailey Shepherd.

A proposito di belle notizie, ecco un gradito ritorno nella stagione 17 di Grey's Anatomy!