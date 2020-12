Quando Meredith diventa strutturato? La carriera della protagonista di Grey's Anatomy

Meredith Grey è il personaggio principale della serie televisiva Grey's Anatomy, interpretato da Ellen Pompeo. Lo show infatti prende il nome proprio dal suo cognome giocando sul titolo del testo di anatomia Henry Gray's Anatomy of the Human Body, comunemente conosciuto come Gray's Anatomy, in Italia noto come "Anatomia del Gray".

Meredith Grey, comunque, non è sempre stata l'elemento principale dell'ospedale in cui lavora. Dopo aver terminato l'università, Meredith riesce ad assicurarsi un posto nel programma d'internato al Seattle Grace e decide di traslocare da Boston per vivere nella casa appartenuta alla madre. Quest'ultima, infatti, viene trasferita in una casa di cura a causa dell'aggravarsi del suo Alzheimer, e Meredith diviene presto completamente responsabile di tutti gli affari di Ellis.

La protagonista si ambienta molto bene all'interno dell'ospedale sia in termini lavorativi che relazionali, in particolar modo con Dereck Shepard, il primario di neurochirurgia. Fino all'ottava stagione, però, Meredith è solo un'internata e pertanto, insieme a Cristina, Alex, Jackson e April, deve affrontare gli esami di abilitazione alla professione per poter assumere il ruolo di strutturato ovvero di lavoratrice inquadrata in una struttura pubblica come dipendente a tempo indeterminato. Affrontano gli esami e li passano tutti eccetto April.

Qui accade qualcosa di molto particolare: Meredith riceve un'offerta di lavoro a Boston e non sa se accettarla. Prima ancora di poter prendere una decisione, la squadra composta da Meredith, Derek, Mark, Cristina, Lexie e Alex (all'ultimo momento sostituito da Arizona) viene mandato in un altro ospedale per eseguire un intervento difficile su delle gemelle siamesi. Il volo su un aereo privato organizzato dallo stesso Seattle Grace viene interrotto da un grave incidente che vede la morte di alcuni importanti personaggi della serie.

Meredith, fortunatamente, si salva e la ritroviamo all'inizio della nona stagione come strutturato di chirurgia generale. I nuovi specializzandi la chiamano "Medusa", a causa della sua freddezza dovuta anche al trauma dell'incidente aereo e all'allontanamento di Cristina che, dopo l'incidente aereo, ha abbandonato il Seattle Grace lasciando Meredith senza la sua migliore amica.

La serie nel frattempo è giunta alla stagione 17, ma ecco come vedere tutte le stagioni precedenti di Grey's Anatomy per tenersi in pari con le nuove uscite.