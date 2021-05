Quando muoiono i personaggi di Lost? L'elenco completo di tutte le morti

Alcuni pensavano che i personaggi di Lost fossero tutti morti dall’inizio dello show, a causa dello schianto del volo Oceanic 815 sull’isola deserta. Il discusso finale però ci ha rivelato che non è così, ogni personaggio ha incontrato la sua morte in modo diverso per poi riunirsi insieme agli altri naufraghi nella chiesa, metafora del purgatorio.

L’esperienza vissuta sull’isola è ciò che ha legato per sempre i nostri protagonisti, sebbene ci siano alcune legittime critiche che potrebbero essere fatte allo spettacolo, era pieno di personaggi che amavamo e che non volevamo veder morire. Lo show sapeva anche come farci emozionare quando uno di loro veniva ucciso.

Boone Carlyle (Ian Somerhalder) – Stagione 1

Boone era diventato un fedele compagno di esplorazioni per John Locke, prima della morte del giovane i due scoprirono la botola nella giungla e Boone riuscì a mettersi in contatto con i sopravvissuti della coda dell'Oceanic 815 tramite il trasmettitore radio di un aereo caduto sull’isola e rimasto in posizione precaria tra gli alberi. Proprio a causa di questo aereo Boone trovò la morte quando il velivolo precipitò nel vuoto.

Shannon Rutherford (Maggie Grace) – Stagione 2

All’inizio era molto egoista e indifferente verso gli altri sopravvissuti. Dopo aver avuto una visione del piccolo Walt, Shannon lo seguì nella giungla e fu colpita allo stomaco da un proiettile sparato da Ana Lucia, che pensava che Shannon fosse una degli Altri. La sua morte mise fine bruscamente alla sua storia d'amore con Sayid.

Charlie Pace (Dominic Monaghan) – Stagione 3

La sua è stata una delle dipartite più strazianti e forse la più eroica visto che Charlie si è sacrificato per salvare tutti i suoi compagni. Quando una nave si materializzò a largo dell’isola tutti credevano che appartenesse a Penny, la fidanzata di Desmond. Non era così e Charlie lo scoprì quando si chiuse in una stanza di una stazione Dharma per realizzare la visione di Desmond. Dopo essersi messo in contatto con l’imbarcazione avvertì i suoi amici che la barca che stavano cercando non era "la barca di Penny" e che non dovevano fidarsi dei nuovi arrivati.

John Locke (Terry O'Quinn) – Stagione 5

Nella sua vita post-isola, Locke prese lo pseudonimo di Jeremy Bentham e visitò diversi membri dell'Oceanic Six per cercare di convincerli a tornare sull'isola. Quando si rintanò nella sua stanza d'albergo con l'intenzione di uccidersi, Ben Linus gli fece visita e lo convinse a non farlo...prima di strangolarlo e farlo sembrare un suicidio. Locke era sicuramente uno dei personaggi più interessanti di Lost, credeva che l'isola avesse un grande potere e cercò di scoprirne i misteri. John Locke potrebbe essere morto in quel momento, ma il suo corpo sarebbe presto tornato sull'isola, grazie all’Uomo in Nero.

Jacob (Mark Pellegrino) – Stagione 5

Forse le risposte alle grandi domande di Lost sono morte con il Protettore dell'Isola Jacob quando Ben Linus e il finto John Locke entrarono nel tempio sotto la misteriosa statua dell’isola di Lost e lo uccisero.

Juliet Burke (Elizabetch Mitchell) – Stagione 6

Juliet è stata introdotta nella terza stagione ed è subito diventata uno dei personaggi preferiti dai fan sviluppando anche una storia d'amore inaspettatamente toccante con Sawyer.

Juliet unì le forze con i sopravvissuti e trascorse tre anni nella Dharma degli anni '70 con Sawyer. Ma seguendo il piano di Jack per far esplodere la bomba all’idrogeno presente sull’isola, chiamata Jughead, rimase uccisa.

Jin-Soo "Jin" Kwon (Daniel Dae Kim) e Sun-Hwa "Sun" Kwon (Yunjin Kim) – Stagione 6

Inizialmente i due hanno mantenuto le distanze dagli altri sopravvissuti, ma gradualmente sono diventati membri molto preziosi della squadra. Jin e Sun furono separati alla fine della quarta stagione a causa dei viaggi nel tempo ma quando alla fine si riunirono, in uno dei momenti più crudeli dello spettacolo, rimasero uccisi poco dopo nell'affondamento di un sottomarino. I due morirono tenendosi per mano.

Sayid Jarrah (Naveen Andrews) – Stagione 6

Dopo la sua morte e la sua resurrezione, Sayid sembrava essere posseduto. Morì sacrificandosi per i suoi amici durante la fuga con il sottomarino.

Man in Black (Titus Welliver) – Stagione 6

Jacob mandò il fratello ancora senza nome a morire nel Cuore dell’Isola e ne uscì il mostro di fumo nero che tormentava i naufraghi. Fu finalmente ucciso definitivamente nel finale della serie.

Jack Shephard (Matthew Fox) - Stagione 6

La serie è iniziata con l'immagine degli occhi di Jack che si aprono, quindi ha senso che finisca con i suoi occhi che si chiudono e il cane Vincent che si accoccola vicino a lui proprio come nel pilot.



Non sappiamo come sono morti gli altri personaggi che riuscirono a scappare dall'isola tra cui Kate, Sawyer e Claire, che riuscirono a scappare con il volo Ajira. Sappiamo solo che ognuno di loro dopo la morte si è ritrovato nella chiesa insieme agli altri personaggi e andarono tutti insieme nell'aldilà.