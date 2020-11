Quando muore Carl in The Walking Dead? Ecco cosa cambia dalla serie al fumetto

The Walking Dead ha avuto un successo straordinario da quando ormai dieci anni fa è stato mandato in onda il primo episodio su AMC, la serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman ha fatto segnare record di ascolti e appassionato milioni di fan in tutto il mondo.

Adesso però vive un tracollo abbastanza evidente, forse anche a causa delle differenze tra il piccolo schermo e la storia a fumetti ormai completata, una domanda però resta, chissà se il titolo di AMC potrà avere lo stesso finale del fumetto in qualche modo dato che, nell’episodio nove dell’ottava stagione, Carl Grimes è morto.

Il figlio dello sceriffo era visto da molti come il vero protagonista della serie, il bambino che cresce in un mondo ormai perduto, il ragazzo che voleva seguire le orme del padre e lottare per difendere la sua comunità ma non l'abbiamo mai visto diventare un uomo.



Dopo aver inizialmente seguito la trama dei fumetti, The Walking Dead si è discostato dai punti principali della storia. Alcuni personaggi che sono apparsi nella maggior parte dei fumetti sono morti da tempo nello show televisivo e viceversa. Lo spettacolo ha da tempo sfidato le aspettative degli spettatori uccidendo i personaggi che sopravvivono nel materiale originale dei fumetti ma la morte di Carl cambia davvero tutto ciò che i lettori sapevano della storia.



Nei fumetti, Carl è sopravvissuto fino alla fine, sopravvivendo anche a suo padre. Nel numero finale, Carl è un adulto con una moglie, Sophia (che è morta anche lei nello spettacolo) e una bambina di nome Andrea, un omaggio alla sua matrigna, proprio l’Andrea che nella serie tv invece abbiamo visto morire. Carl racconta a sua figlia una storia su come suo nonno, Rick, ha contribuito a cambiare il mondo. Ma questo non accadrà mai nello show televisivo, ed è un vero peccato.



Nella serie, Carl ha salvato Siddiq, ma è stato morso da uno zombie. Rick, devastato dalla notizia, ha lasciato il figlio morente con una pistola e Carl si è tolto la vita per non rianimarsi. Lo scopo di questa morte sembrava essere quello di sorprendere il pubblico e dimostrare che tutto poteva accadere in qualsiasi momento nello show cercando di riaccendere l'interesse, ma potenzialmente potrebbe essere stato un errore.



The Walking Dead è iniziato come una serie su Rick Grimes che cerca di trovare la sua famiglia, e i fumetti si sono conclusi con Rick che ha cambiato il mondo in modo che Carl potesse vivere per raccontare la sua storia. Ma, con Carl morto e Rick scomparso dopo che Andrew Lincoln ha lasciato lo spettacolo, nessuno di questi personaggi può avere un ruolo nell'undicesima e ultima stagione della serie.



Il posto di Carl nella serie potrebbe essere preso dalla piccola Judith. Nei fumetti, Baby Judith e Lori sono morte. Nello show televisivo, Lori è morta dando alla luce Judith, ma la piccola è viva e rappresenta la speranza per il gruppo e la motivazione per lottare. Dopo la morte di Carl e l'uscita di Rick dalla storia, Judith è emersa come una forza giovane ma vitale per i sopravvissuti, il simbolo del futuro della società. Questo cambiamento rispetto al materiale originale offre a Judith la possibilità di raccontare un giorno a suo figlio chi era Rick Grimes.