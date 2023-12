Quando potremmo rivedere Loki nel Marvel Cinematic Universe?

Archiviata la seconda stagione di Loki sembra che per il personaggio sia in qualche maniera arrivata una conclusione, almeno una sorta di chiusura della sua storia. Ma con la Marvel mai dire mai, perciò quando potremmo rivedere il personaggio nell'MCU?

Ovviamente parleremo del finale di Loki 2 perciò se ancora non l'avete visto sappiate che ci saranno spoiler. E già che ci siamo eccovi la nostra recensione di Loki 2. Comunque, tornando a noi, è quasi certo che non vedremo Loki per un bel po' all'interno del Marvel Cinematic Universe, con il rischio che per il personaggio sia finita così.

Anche se quasi sicuramente Kevin Feige e soci non vorranno impedire il ritorno di Tom Hiddleston, prima di rivederlo passeranno degli anni. Ma quanti? Beh, viste le premesse è quasi certo che possa riapparire in Avengers: Secret Wars, dato che il film sulla carta dovrebbe chiudere il multiverso, evento del quale magari si renderà protagonista anche Loki.

Ma visti i suoi rapporti con Kang è plausibile che lo si possa rivedere già in The Kang Dyansty, sempre che il film resterà così e Kang rimarrà il villain di questa multiverse saga.

C'è poi la questione di Thor 5: viene facile pensare a un cameo di Loki (sempre a prescindere dal posizionamento del film nella timeline) che in qualche maniera chiuda anche i rapporti con il fratello che ancora lo ritiene morto.

E secondo voi rivedremo Loki in questi film oppure no? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al finale di Loki 2 che ha riscritto il MCU.