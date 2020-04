Quando riprenderanno i lavori di The Walking Dead 10? Gli ultimi aggiornamenti sul finale

La decima stagione di The Walking Dead non potrà concludersi nei tempi previsti. A causa dell'emergenza Coronavirus, infatti, la produzione della serie AMC non è riuscita completare i lavori dell'episodio finale a poche settimane dalla sua consegna.

"Eravamo davvero vicini a completare l'episodio 16" ha spiegato la showrunner Angela Kang durante una recente intervista con Comicbook.com. "Solitamente concludiamo i lavori per le puntate ricche di effetti speciali circa due settimane prima di mandarle in onda, perciò mancava una settimana e mezzo quando la California ha preso le misure restrittive. Dunque nel frattempo i lavori ai VFX possono proseguire, ma ci sono scene che hanno bisogno di essere definite, c'è un processo di colorazione che ha bisogno di macchinari per essere completato, c'è il lavoro sui suoni che di solito realizziamo agli studi di Warner Bros. La complessa attrezzatura dei VFX non piò essere spostata a casa di qualcuno durante la notte."

Al momento è impossibile sapere quando tutto tornerà alla normalità, ma probabilmente il finale di The Walking Dead 10 non potrà andare in onda prima del prossimo autunno, periodo che molti network hanno già individuato per trasmettere i propri finali di stagione.

"Siamo molto, molto vicini alla conclusione, perciò tutti i VFX saranno realizzati quando le persone potranno uscire al sicuro. Siamo molto fiduciosi di poter consegnare tutto il materiale quando saranno tutti di nuovo operativi" ha aggiunto la Kang, che ha poi rivelato di stare comunque preparando la stagione 11. "Stiamo continuando a lavorare alla prossima stagione da remoto perché peso che scrivere sia il processo più facile da gestire da remoto. Anche se è un po' complicato. Non possiamo lavorare allo stesso ritmo di come faremmo in ufficio."

Il prossimo (e momentaneamente ultimo) episodio della decima stagione, lo ricordiamo, andrà in onda il 6 aprile su Fox. Nell'attesa, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x14.