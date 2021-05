Quando si ritira Gigi Buffon? Le ultime sul portiere della Juventus

Qualche ora fa Buffon ha annunciato l'addio alla Juventus. Dopo 20 anni, interrotti solo dalla stagione 2018-19 al PSG, il portierone della Nazonale campione del Mondo 2006 lascerà la casacca bianconera.

Buffon però sul suo futuro ancora non è pronunciato e, nella dichiarazione rilasciata a BeIn Sports, ha affermato che "il mio futuro è chiaro e delineato: quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juventus".

Il numero 77 della Juventus però non ha chiuso le porte ad una nuova avventura, ed ha affermato che le opzioni sul tavolo sono davvero poche: "o smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa lo prendo in considerazione".

Il ritiro quindi non sembra essere scontato e secondo le ultime indiscrezioni sulle tracce di Gigi ci sarebbe anche il Barcellona di Messi, alla ricerca di un secondo portiere. Sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club esteri, tra cui Galatasaray, Dinamo Kiev, Eintracht Francoforte e Monaco, ma non è chiaro se Buffon abbia intenzione di provare una nuova avventura all'estero. In Italia, molti sono pronti a scommettere su una possibile offerta da parte dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, a cui farebbe gola l'esperienza di Buffon.