Quando rivedremo Mobius di Loki nel Marvel Cinematic Universe?

Il Marvel Cinematic Universe dispone ormai di un numero di personaggi tale da rendere pressoché impossibile il dedicare ad ognuno di questi il giusto minutaggio: tra costoro qualcuno è però riuscito a guadagnarsi un posto riservato nel cuore dei fan, che dopo Loki continuano, ad esempio, a chiedersi se e quando rivedremo Mobius.

All'indomani del finale della seconda stagione di Loki, d'altronde, la curiosità è inevitabile: il personaggio di Owen Wilson (così come tutti gli altri co-protagonisti della serie Marvel) ci ha lasciati con un finale decisamente aperto, ma anche al di là della voglia di scoprire cosa farà il nostro della sua vita all'interno della timeline resta, inevitabilmente, quella di vederlo riabbracciare (insieme a Sylvie, O.B. e gli altri, ovviamente) quel Loki ora in volontario isolamento al di là dello spazio e del tempo.

Insomma, la sensazione è che i Marvel Studios non siano così malvagi da negarci la gioia della reunion, ma il quando resta ovviamente un mistero: nessuno, tra i prossimi film in uscita, sembra fornire assist evidenti alla presenza di Mobius, per cui ci sembra probabile che possa toccarci attendere un grande evento come Avengers: The Kang Dynasty (ammesso che effettivamente arrivi in sala) o Avengers: Secret Wars, film nei quali siamo certi Loki finirà per giocare un ruolo fondamentale. E voi, avete altre idee al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti!