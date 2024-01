Quando scade l'embargo sulle recensioni di Echo? Ecco quando potremo parlarvene

Quando scade l'embargo sulle recensioni di Echo? Abbiamo visto in anteprima la nuova serie tv Marvel Studios, che sarà anche un prequel dell'attesa Daredevil: Born Again, ma da che giorno saranno online le prime recensioni?

Possiamo confermarvi che Echo avrà due embarghi: un primo per le social reaction, che sono sotto embargo fino alle 05:00am (ora italiana) di martedì 9 gennaio, mentre un secondo per le recensioni vere e proprie, che saranno sotto embargo fino alle 03:00am (ora italiana) di mercoledì 10 gennaio, ovvero il giorno d'uscita. A partire da quella data e da quell'orario, dunque, la stampa potrà pubblicare le proprie impressioni sulla nuova serie tv Marvel Studios, la prima di sempre vietata ai minori e anche la prima ad uscire sotto il nuovo banner Marvel Spotlight.

Echo vede protagonista Maya Lopez (interpretata da Alaqua Cox), che dopo gli eventi di Occhio di Falco si ritrova inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk (ancora una volta interpretato dal titanico Vincent D'Onofrio): il suo viaggio la riporterà a casa, in Oklahoma, dove Maya dovrà confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità. Nel cast anche Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs di FX, American Gods), Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs di FX), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind) e il ritorno di Charlie Cox (Daredevil, She-Hulk).

Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai), con Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito e Brad Winderbaum tra i produttori esecutivi. Per altre letture, vi segnaliamo che Alaqua Cox sogna un crossover tra Echo e Spider-Man nel futuro del MCU.