Quando si sposano Luke e Lorelai? Il pazzo matrimonio nel revival di Una mamma per amica

Il revival targato Netflix del 2016 Una Mamma Per Amica: Di nuovo insieme ci ha regalato quella che per ora è la conclusione della storia di Lorelai e Rory Gilmore. Tra scioccanti rivelazioni e vite che non sono andate proprio come erano state programmate, arriva il lieto fine per una delle coppie più amate dello show.

Infatti nel quarto episodio del revival intitolato “Fall” finalmente Luke (Scott Patterson) e Lorelai (Lauren Graham) coronano il loro sogno d’amore e si sposano. La coppia ha attraversato numerose difficoltà, una su tutti la scoperta di Luke di avere una figlia, April Nardini, che ha ritardato il loro primo tentativo di sposarsi.

Ma tra alti e bassi i due innamorati ce l’hanno fatta e hanno anche parlato di avere un bambino insieme. Ma tornando al matrimonio, è stato in pieno stile Gilmore ovviamente.



Era stata Lorelai alla fine della quinta stagione a chiedere a Luke di sposarla, ed è sempre Lorelai a richiederglielo nel revival. Questa volta Luke si fa trovare pronto con l’anello di fidanzamento del loro precedente fidanzamento.

Pianificano il loro matrimonio per il 5 novembre 2016, ma alla fine non vogliono aspettare e così avvertono Rory, Michel e Lane e si sposano nel gazebo della piazza di Stars Hollow già addobbato, la notte precedente alla celebrazione vera e propria.



In un’intervista a TVLine la creatrice dello show Amy Sherman-Palladino ha rivelato che il matrimonio doveva essere molto più in grande di ciò che abbiamo visto, ma un taglio al budget ha portato ad un ridimensionamento dell’evento.



L'importante è che i due finalmente siano riusciti a sposarsi dopo sette stagioni ed un revival di tribolazioni. Scoprite che cosa ne pensano le protagoniste del finale di Una Mamma per amica e che fine ha fatto Scott Patterson il Luke di Una Mamma per Amica.