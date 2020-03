Ecco quando terminerà il GF Vip 2020. Gli autori lo hanno comunicato ai concorrenti

Comunicazione urgente da parte degli autori del Grande Fratello Vip ai protagonisti del reality show di Canale 5. Nel pomeriggio di ieri infatti tutti i concorrenti sono stati chiamati a raccolta nel confessionale per alcune comunicazioni urgenti, probabilmente legate al prosieguo dello show a causa dell'emergenza Coronavirus.

I primi a commentare la notizia, che probabilmente sarà data questa sera in diretta durante la puntata serale, sono stati Patrick Ray Pugliese, Denver ed Antonella Elia, i quali hanno svelato che "hanno deciso di farci uscire l'8 Aprile, come doveva essere all'inizio".

Paola Di Benedetto, dal suo canto ha osservato che "mancano ancora più di due settimane. Non hanno anticipato di molto, quindi".

Nelle ultime settimane, a seguito dell'addio di Adriana Volpe, che ha lasciato la casa a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute del suocero che poi è morto qualche giorno dopo aver contratto il Coronavirus, la tensione è aumentata vertiginosamente ed i VIP si sono mostrati molto preoccupati per quanto sta accadendo nel nostro paese ed ai loro parenti.

Qualche giorno fa era arrivato anche il commento di Maurizio Costanzo, in risposta alle preoccupazioni espresse da una lettrice che aveva definito "assurdo" il fatto che lo show sia ancora regolarmente in onda nonostante l'emergenza sanitaria in corso in Italia.