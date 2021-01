Quando Tobey Maguire comparve in Walker Texas Ranger: ecco in quale episodio

Walker Texas Ranger è una serie tv andata in onda dal 1993 al 2001. Lo spettacolo è stato creato da Chuck Norris, Albert S. Ruddy, Christopher Canaan e Paul Haggis. La serie, con protagonista il ranger Cordell Walker, interpretato da Chuck Norris, è stata trasmessa in più di 100 stati e Italia è andata in onda dal 1996 al 2003.

Walker Texas Ranger ha riscosso talmente tanto successo in tutto il mondo da vedere la partecipazione di attori che poi in seguito sarebbero diventate importanti celebrità. Uno tra questi è certamente Tobey Maguire conosciuto a molti per il suo ruolo di protagonista nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi.

Maguire comparve in un ruolo minore nell'episodio 16 della seconda stagione intitolato Fuga nella boscaglia. Il suo personaggio venne accreditato come Danny Parsons ma il suo vero nome era Duane e l'episodio inizia con una rapina che vede la presenza di Walker accorrere sul posto ma non riuscire ad evitare che un ostaggio venga ferito gravemente.

Sentendosi colpevole, il ranger decide di prendersi una vacanza in uno sperduto parco naturale e qui incontra un ragazzo fuggito di casa, che assieme a un suo amico ha appena rubato alcuni sacchetti di droga a dei trafficanti. Il ragazzo, Duane Parsons, ha un pessimo rapporto con la matrigna ed ammira invece il padre, uno sbandato che vive isolato in un camper: la sua intenzione è portargli la droga per dimostrargli quanto vale.

Nel frattempo i trafficanti sono sulle tracce del giovane e lo ucciderebbero se non fosse difeso da Walker: durante una sparatoria il ranger resta però ferito e Duane vuole aiutarlo, ma il padre del ragazzo non lo soccorre e scappa con la droga, deludendo il figlio. Walker fortunatamente non muore e nello scontro finale riesce a catturare i delinquenti, lasciando poi la taglia alla matrigna del ragazzo, come aiuto per il suo ristorante.

Chi lo avrebbe mai detto che da lì a poco quel ragazzotto darebbe diventato Peter Parker? In ogni caso vi siete mai chiesti cosa vuol dire esattamente Walker, Texas Ranger? Infine, vorreste recuperare la serie Walker, Texas Ranger? Ecco a voi come fare!